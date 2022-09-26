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Запад готовит сценарии реагирования на применение РФ ядерного оружия, - FT

26 сентября, 2022 понедельник
01:00
Мир

В западных столицах продумывают планы реагирования на случай, если президент РФ Владимир Путин начнет реализовывать свои ядерные угрозы в отношении Украины

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на нескольких чиновников США и Европы.

"Если он (Путин, - ред.) думает, что угроза (нанести ядерный удар, - ред) должна была склонить Украину к капитуляции или уступок 20% своей территории, или запугать всех нас от дальнейшей помощи Украине - произошло противоположное", - сказал чиновник из США.

Два других западных собеседника отмечают, что в ответ на ядерный удар против Украины вряд ли будет равноценный ответ, но РФ может получить от западных союзников ответ конвенционными военными средствами.

"Есть очень много "красных линий", и наверняка они не там, где их "проводит" Путин", - отмечает один из них.

По их словам, в западных столицах приняли слова Путина о том, что он "не блефует" с ядерными угрозами как попытку перехватить инициативу после неудач на поле боя. План Кремля может заключаться в том, чтобы дальше, после псевдореферендумов на оккупированных территориях, подавать войну как "оборону".

"Судя по тому, как происходили ракетные удары РФ по Украине обычным оружием, ядерный удар может пойти "не по плану" - например, ВСУ могут сбить ракету с ядерным зарядом, или ракета может сбиться с курса и поразить не тот объект," куда ее изначально направили. Такой риск есть, есть большая неопределенность по поводу того, будет ли удар успешным", - говорит Павел Подвиг, старший аналитик Института ООН по исследованию проблем разоружения.

Президент США Джо Байден уже сказал, что, если РФ использует ядерное оружие, реакция США будет зависеть от масштабов того, что сделает Россия.

Три из пяти собеседников говорят, что страны-члены НАТО непублично донесли Кремлю сигналы о том, какими будут масштабы ответа на любое применение ядерного оружия. По их мнению, предупреждение об ответе продолжает оставаться лучшим сдерживанием.

  • 21 сентября российский диктатор Владимир Путин перешел к угрозам ядерного оружия и заявил, что РФ в случае угрозы территориальной целостности использует все имеющиеся у него средства.
  • Белый дом назвал безответственной риторику Путина и предупредил, что в случае применения оружия массового уничтожения РФ испытывает "тяжкие последствия" .

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