Есть ли разница между оптимизмом и идиотизмом?

Если мы не хотим добить страну окончательно — должна быть.

Ложные представления о послевоенной экономике.

1. Инвестиции придут.

Нет, не придут. Инвестиции – это сделки. Это вложение в конкретные проекты в определенном месте. Чтобы они пришли в ожидаемых масштабах, в Украине должно быть сотни и тысячи отдельных проектов. Соответствующих требованиям западных инвесторов относительно рисков и готовности. Сколько их сейчас? Ноль. Кто их готовит? Спрошу проще — вы лично в своем бизнесе их готовите? А кто тогда будет?

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2. Украина инвестиционно привлекательна.

Нет, не привлекательна.

Это не врожденная черта, ее таковой нужно сделать. Откройте любое исследование об инвестиционной привлекательности развивающихся стран — об их плюсах и минусах. Всюду речь идет о рисках, барьерах и программах стимулирования.

В Украине риски и барьеры зашкаливают – 127 место в мире в индексе экономической свободы в 2021 г., а программы стимулирования уступают странам-конкурентам. В какую сторону на это повлияла война, как вы считаете?

В Украине риски и барьеры зашкаливают – 127 место в мире в индексе экономической свободы в 2021 г., а программы стимулирования уступают странам-конкурентам. В какую сторону на это повлияла война, как вы считаете?

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Барьеры нужно сносить, это гигиена, а чтобы компенсировать риски, программы стимулирования должны быть на голову выше, чем у конкурентов. Они должны быть беспрецедентными, потому что пропасть, в которой оказалась страна, беспрецедентна. Способны ли такие программы сгенерировать текущие экономические власти? А ей нужны иностранные инвестиции? Это ключевой вопрос. Раньше всех устраивала локальная песочница, на дерибан хватало.

3. Вступление в ЕС это главное, остальное прибавится.

Нет, не прибавится.

Скажу предельно просто: если нормативы ЕС сейчас применить к украинскому производственному бизнесу, 90% его остановится в первый день. Экологические нормы, в т.ч. для локальных игроков вступление в ЕС – это испытание на прочность и готовность конкурировать.

Более того, все предыдущие годы отнюдь не отсутствие Украины в ЕС было главным фактором, сдерживавшим инвестиции. Главным фактором являлась конкурентная отсталость на инвестиционном рынке. И она никуда не делась и сама не денется. Плюс в ЕС полно стран, значительных инвестиций не получающих.

Да, все говорят о программе восстановления разрушенной инфраструктуры, жилья и других капитальных объектов. Это наиболее очевидная потребность. Она даст толчок строительной отрасли на несколько лет. А дальше? А другие отрасли?

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Никакие "западные партнеры" нашу работу вместо нас не сделают. Инфантильная установка, что прорывной экономический рост нашей страны входит в чьи-то внешние приоритеты и нас вперед потянут волоком — это идиотизм.

И еще – никакие "западные партнеры" нашу работу вместо нас не сделают. Инфантильная установка, что прорывной экономический рост нашей страны входит в чьи-то внешние приоритеты и нас вперед потянут волоком — это идиотизм. Да, все ресурсы сейчас — извне. Но внешние рычаги без внутренней политики не сработают. Сильно ли мы "прорвались" за 30 лет? И беспокоила бы лично вас судьба экономики размером менее 1% от США или ЕС и 0,1% от мировой? После стабилизации ситуации содержание и тон разговоров о наших проблемах существенно изменятся. Запад – это прагматизм.

Практический вывод: чем сложнее ситуация, в которой ты оказался, тем более радикальным и решительным должен быть стратегический ответ. Война катастрофически усугубила и без этого слабые инвестиционные позиции Украины. Если вопросы инвестиционной стратегии сейчас на опережение не войдут в повестку дня как равноправные, экономическое будущее вам очень не понравится. Вот это – точный прогноз.

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Об авторе. Алексей Тимофеев, автор курса в Академии Делойт в Украине, экскеровщик Смарт-Холдинг

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