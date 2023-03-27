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Запад должен создать новую стратегию ядерного сдерживания РФ и Украина должна стать ее частью, - Климкин

27 мартa, 2023 понедельник
14:04
война с Россией Павел Климкин

Запад должен поднять ставки и создать новую стратегию ядерного сдерживания России - такие, как российский диктатор Владимир Путин, хорошо понимают силу

Об этом в эфире Еспресо заявил эксминистр иностранных дел Павел Климкин.

"Нам нужен коллективный солидарный западный ответ, новая логика сдерживания. Нам однозначно нужно поднятие ставок, в частности в ядерной сфере. Такие, как Путин очень хорошо понимают силу", - сказал он.

По мнению Климкина, Запад уже начал процесс перевооружения – "это должна быть просто волна цунами, которая разрушит Россию еще круче, чем СССР".

"Мероприятие должно сказать: "Теперь мы понимаем, что мы в XXI веке и наши ответы - это ответы XXI века. Без нас наши ценности и наш образ жизни мы не получим". Поэтому должна быть новая стратегия ядерного сдерживания России и мы должны быть его частью. Мы должны об этом говорить. Если Запад достойно не ответит на заявления Путина перед саммитом НАТО - это будет удар по солидарности Запада. Мы это должны говорить прямым текстом", - подытожил эксминистр.

  • Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил , что до 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российского тактического ядерного оружия.
  • В Институте изучения войны сообщили , что Путин заявил о расположении тактического ядерного оружия в Беларуси, чтобы напугать Запад и снизить эффективность контрнаступления Украины.
  • А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что размещение ядерного оружия РФ в Беларуси повышает уровень отторжения у белорусского общества России и Путина. В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил , что этим заявлением Владимир Путин признается в страхе проиграть войну.
  • В МИД Германии раскритиковали размещение Россией ядерного оружия в Беларуси и назвали это "попыткой устрашения". Министерство иностранных дел Украины отреагировало на намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и требует созвать Совбез ООН.
  • В свою очередь глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил , что если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси, то ЕС введет новые санкции. Польское министерство иностранных дел назвало такое намерение президента России шагом к дальнейшему втягиванию страны в военную машину .
Украина
Россия
ЕС
ядерное оружие
ядерная безопасность
Павел Климкин
США
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