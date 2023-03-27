Об этом в эфире Еспресо заявил эксминистр иностранных дел Павел Климкин.

"Нам нужен коллективный солидарный западный ответ, новая логика сдерживания. Нам однозначно нужно поднятие ставок, в частности в ядерной сфере. Такие, как Путин очень хорошо понимают силу", - сказал он.

По мнению Климкина, Запад уже начал процесс перевооружения – "это должна быть просто волна цунами, которая разрушит Россию еще круче, чем СССР".

"Мероприятие должно сказать: "Теперь мы понимаем, что мы в XXI веке и наши ответы - это ответы XXI века. Без нас наши ценности и наш образ жизни мы не получим". Поэтому должна быть новая стратегия ядерного сдерживания России и мы должны быть его частью. Мы должны об этом говорить. Если Запад достойно не ответит на заявления Путина перед саммитом НАТО - это будет удар по солидарности Запада. Мы это должны говорить прямым текстом", - подытожил эксминистр.