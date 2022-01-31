Запад должен согласовать и опубликовать пакет санкций в случае широкомасштабной агрессии РФ против Украины, - политэксперт

Об этом он сказал в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.



"Самый лучший вариант, который мог бы быть сейчас (мы просим превентивные санкции, Запад говорит: "подождите") - давайте сделаем этот перечень и сделаем его публичным и получим согласие всех субъектов по поводу перечня тех действий, которые реально будут сделаны при условии широкомасштабной агрессии РФ. Для того чтобы не согласовывать это в какой-то момент, а сделать это максимально быстро и чтобы Россия видела. Это должен быть четкий перечень, когда не будет разночтений. И покажем всем, на что будут готовы пойти", - сказал Петренко. .



По его мнению, в этом случае президент РФ Владимир Путин переиграл сам себя.



"Он повысил ставки, а Запад посмотрел и сказал: "Окей, давайте мы тоже повысим". Сейчас Запад перебрасывает в страны Балтии войска с вооружением, так же и в Восточную Европу, также увеличивают свое присутствие в Черном море. В этой ситуации Путину нужно сохранить лицо, если он этого не сделает - ему нужно будет идти на более агрессивные действия и это повысит возможность определенной агрессии против Украины. В каких форматах - мы не знаем. Они уже делают шаг назад в этой ситуации, потому что не удалась такая провокация и такие действия", - сказал политексперт.



По его мнению, существует более широкая геополитическая игра.



"Запад не заинтересован в том, чтобы полностью изолировать РФ. Она им нужна, чтобы сосредоточиться на Китае. А Китаю было бы хорошо иметь такого союзника, который бы не имел связей с Западом. Китаю нужна РФ для захвата Тайваня, там есть определенные системы управления. Путин это тоже не готов давать, потому что это повысит роль Китая в экономике. Эта игра будет соответственно продолжаться и даже когда США говорят о том, что Украина готова напасть, я думаю, что они понимают, что это пока не так. Они знают глубже ситуацию и шире на нее смотрят", - подытожил Петренко.

По данным издания The Times, 31 января правительство Великобритании представит новые санкции против России в случае вторжения в Украину, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний, имеющих "стратегическое значение" для Путина.