Об этом Яценюк сказал интервью радио ВВС, сообщает сайт Киевского Форума безопасности .

"Это даже не голосование, это инсценированный, фальшивый и бутафорный инструмент России для легализации захвата территории, совершённой РФ", - подчеркнул Арсений Яценюк.

По словам Яценюка, РФ пытается аннексировать территории Украины, чтобы распространить на них действие своей ядерной доктрины.

"Это та же схема, по которой Россия действовала в Крыму в 2014 году. Все эти так называемые "референдумы" или "голосование" - это ноль и ничтожность. Это такой же нарратив и механизм, который Путин использовал в 2014 году, и он хочет поступить также с другими частями Украины. Поглотить суверенную территорию Украины и покрыть ее ядерным оружием России", - сказал Яценюк.

Политик подчеркнул, что сейчас необходимы превентивные действия и очень мощный ответ международного сообщества.

"Ответ международного сообщества 2014 года был довольно слаб. Сейчас этот ответ совсем другой. Если Россия аннексирует еще одну часть нашей территории, ее необходимо исключить из Совета Безопасности ООН или по крайней мере – заблокировать право голоса России в ООН и других международных органах. Мы должны трансформировать мировой порядок. Потому что тогда это уже мировой беспорядок. Когда постоянный член Совета Безопасности ООН незаконно аннексирует Крым, угрожает всему миру ядерным оружием, а мы просто сидим и заявляем, что не можем ничего сделать. Это абсурд. Так не может быть", - сказал он. Яценюк.

Глава Киевского Форума безопасности добавил, что Украине следует предоставить большее вооружение.

"Единственное решение, которое сейчас есть - предоставить Украине больше вооружения и указать России очень четко, что Запад не отвернется от Украины. Вы только что вспоминали Китай, действительно поддерживающий Россию. Но считаю, что такая поддержка не в интересах Китая - поддерживать путинские сумасшедшие идеи для подрыва мира", - подчеркнул Яценюк.

Арсений Яценюк также отметил, что Запад должен рассматривать вопрос размещения войск на территории Украины.

"Может так случиться, что Украина попросит о войсках на ее территории. Это может произойти", – предположил Яценюк.

Великобритания ввела санкции против участников псевдореферендумов РФ на временно оккупированных территориях Украины.

ISW считает, что сразу после "референдумов" может произойти попытка аннексии оккупированной территории Украины.

Палата общин парламента Канады единогласно приняла заявление об осуждении фейковых "референдумов", проводимых Россией на временно оккупированных украинских территориях.

Вечером 27 сентября российские захватчики объявили , что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, прошедшего на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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