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Запад должен прямо сейчас в 10 раз увеличить помощь Украине, - замглавы МИД Мельник

22 апреля, 2023 суббота
21:19
Война с Россией

Заместитель главы МИД Андрей Мельник утверждает, что западные партнеры должны понять масштаб войны России против Украины и увеличить военную помощь, по меньшей мере, в 10 раз

Об этом говорится в выступлении Андрея Мельника в эфире Первого.

Замглавы МИД подчеркнул, что помощь США в рамках ленд-лиза во времена Второй мировой составляла $700-800 млрд в нынешних ценах. В то же время, он напомнил о заявлении министра обороны США Ллойда Остина, что всего западные партнеры оказали поддержку Украине $55 млрд.

Андрей Мельник заявил, что украинцы благодарны за западную помощь, однако ее недостаточно. В частности, страны-партнеры должны пересечь оставшуюся "красную линию" и предоставить дальнобойное оружие и истребители.

По итогам разговора дипломат написал в субботу, 22 апреля 2023 года, твиттере:

"Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы завершить российскую агрессию в этом году. Поэтому мы призываем наших партнеров пересечь все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки оружия Украине".

  • По словам Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса, РФ выпустила более 1200 ракет и дронов по ключевым объектам энергосистемы Украины. В настоящее время для ее восстановления необходимо не менее 40 млрд грн.
Общество
Экономика
Украина
помощь Украине
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