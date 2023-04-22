Об этом говорится в выступлении Андрея Мельника в эфире Первого.

Замглавы МИД подчеркнул, что помощь США в рамках ленд-лиза во времена Второй мировой составляла $700-800 млрд в нынешних ценах. В то же время, он напомнил о заявлении министра обороны США Ллойда Остина, что всего западные партнеры оказали поддержку Украине $55 млрд.

Андрей Мельник заявил, что украинцы благодарны за западную помощь, однако ее недостаточно. В частности, страны-партнеры должны пересечь оставшуюся "красную линию" и предоставить дальнобойное оружие и истребители.

По итогам разговора дипломат написал в субботу, 22 апреля 2023 года, твиттере:

"Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы завершить российскую агрессию в этом году. Поэтому мы призываем наших партнеров пересечь все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки оружия Украине".