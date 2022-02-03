Запад должен привязывать пакеты санкций к каждой задаче для РФ по прекращению войны против Украины, - политолог Цыбулько

Об этом он сказал в эфире "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.



"Оппозиции (в США, - ред) действительно очень важно сейчас стимулировать Байдена не оставлять Украину одну и у них есть свои козыри, ведь таки при Трампе начались первые поставки "Джавелинов" в Украину вместо одеял и госпиталей, но с другой стороны - доминирующая позиция в политикуме США было в том, чтобы избегать превентивных санкций, но тогда они принимают правила игры российские", - сказал политолог.



Он отметил, что россияне дальше издеваются над крымскотатарским народом, они ограбили Донбасс.



"Объединенный мир не хочет наращивать санкции, чтобы не спровоцировать большую агрессию, но, ждите, агрессия еще есть. Надо объявить, например, алгоритм введения превентивных санкций с временным лагом в 2 года. Вот ежеквартально, ставится первая задача – отвод войск от украинской границы, неотведенные - принимается пакет санкций, далее - через полгода должны быть освобождены оккупированные территории Донбасса, не освобождены - еще пакет. Через 9 месяцев – еще один. Они должны четко понимать, что через два года из их экономике будет просто прах, ее не будет, она будет убита намертво", – подытожил Цыбулько.

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