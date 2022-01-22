Запад должен прикрыть Украину с неба, - Дмитрий Ярош

Об этом он написал у себя на фейсбуке, передает Еспресо.TV.



"У каждого человека есть мечты. Пока молодой - мечтаешь необъятно. Чем человек становится старше, тем мечты становятся меньше.



Вот и у меня есть маленькая мечта: очень желаю, чтобы наши союзники помогли нам, украинцам, "закрыть небо" от эрефовской авиации и ракет", - отметил Ярош.



"Если эта мечта сбудется, обещаю: каждое утро, кроме "Отче наш", буду произносить "Боже, храни королеву", или "Боже, благослови Америку", или еще что-то", - заявил Дмитрий Ярош.



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При этом, подчеркнул он, "с путинской "сухопуткой" мы справимся".



Что касается системы ПВО, то со временем "Украина разработает и поставит на вооружение свои ракетно-зенитные комплексы".



"Это тоже маленькая мечта, но она именно сейчас, к сожалению, не может сбыться", - добавил командующий УГА.





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