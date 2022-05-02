Запад должен предоставлять Украине необходимое оружие и вводить жесткие санкции против РФ, - глава МИД Дании
Дания выступает за продление санкций против РФ и будет продолжать поддержку Украины
Об этом заявил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод на брифинге в Киеве, передает Укринформ .
"Мы должны продолжать (вводить - ред.) более жесткие санкции против России, оказывать поддержку Украине, включая необходимое оружие, а также продолжать процесс сбора доказательств (военных преступлений - ред.) и привлечения виновных к ответственности", - сказал Кофод.
Он подтвердил, что Дания готова возглавить восстановление Николаева.
"Мы продолжим помогать в военном, гуманитарном плане, восстановлении. Мы уже оказали помощь Украине на более чем 200 млн евро, включая оружие", - заявил министр.
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