Об этом заявила во вторник, 17 января, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишет CNN.

Украине нужна "вся военная техника", с которой "она может справиться, и это также включает в себя передовые системы", сказала фон дер Ляен.

"Я очень надеюсь, что [в] Рамштайн… что будет большое движение вперед", - добавила она, имея в виду предстоящую встречу в Германии в пятницу, где союзники встретятся с украинскими оборонными чиновниками на авиабазе Рамштайн в составе Контактной группы по обороне Украины.

Германия в последние дни испытала давление из-за уровня военной поддержки, которую она посылает охваченной войной стране, а Великобритания призвала Берлин послать танки Leopard немецкого производства и разрешить другим делать то же самое.

Фон дер Ляен также подтвердила, что близится десятый раунд санкций против России.

Десятый раунд "будет в основном сосредоточен на закрытии этих лазейок, на завершении этих обходов и на том, чтобы иметь огромные последствия для тех, кто обходит санкции Европейского Союза", сказала она.

Напомним, накануне Урсула фон дер Ляен в Давосе заявила, что против России вводят беспрецедентные санкции, призванные погрузить экономику страны-агрессорки в рецессию на десятилетие.

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