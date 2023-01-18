Запад должен предоставить Украине все оружие, с которым ее войско может справиться, - Урсула фон дер Ляен
Западным союзникам необходимо "повысить" уровень военной поддержки и оборудования, предоставляемых Украине
Об этом заявила во вторник, 17 января, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишет CNN.
Украине нужна "вся военная техника", с которой "она может справиться, и это также включает в себя передовые системы", сказала фон дер Ляен.
"Я очень надеюсь, что [в] Рамштайн… что будет большое движение вперед", - добавила она, имея в виду предстоящую встречу в Германии в пятницу, где союзники встретятся с украинскими оборонными чиновниками на авиабазе Рамштайн в составе Контактной группы по обороне Украины.
Германия в последние дни испытала давление из-за уровня военной поддержки, которую она посылает охваченной войной стране, а Великобритания призвала Берлин послать танки Leopard немецкого производства и разрешить другим делать то же самое.
Фон дер Ляен также подтвердила, что близится десятый раунд санкций против России.
Десятый раунд "будет в основном сосредоточен на закрытии этих лазейок, на завершении этих обходов и на том, чтобы иметь огромные последствия для тех, кто обходит санкции Европейского Союза", сказала она.
- Напомним, накануне Урсула фон дер Ляен в Давосе заявила, что против России вводят беспрецедентные санкции, призванные погрузить экономику страны-агрессорки в рецессию на десятилетие.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.93
Покупка 39.93Продажа 40.62
-
EUR
Покупка 42.13Продажа 43.12
- Актуальное
- Важное