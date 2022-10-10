Запад должен передать ультиматум Путину, он никуда не денется, - Огрызко

Об этом в эфире Еспресо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"По зубам значит, что этому слабоумному передается ультиматум. Там должно быть сказано, что еще одна угроза ЗАЭС, еще один обстрел критической инфраструктуры Украины, если еще одна душа погибнет от ваших абсолютно неадекватных действий - вашей, например, черноморской группировки не будет в течение 10-15 минут. Если вы повторите это - не будет вашей группировки на территории Украины, потому что мы ее просто физически уничтожим", - отметил он.

По мнению Огрызко, именно после такого, таких обстрелов, как сегодня, больше не будет.

"Путин понимает, что ему не по зубам не только НАТО, но и Украина. Если ему коллективный Запад в лице НАТО четко продиктует условия, то никуда он из этой подлодки не денется. Вопрос лишь в том, что наши дорогие западные партнеры продолжают бояться своей тени и показать кулак, которым эти его зубы должны быть выбиты", - считает экс-министр.

Он ответил на вопрос, что должно случиться, чтобы Запад изменил позицию.

"Уже все произошло. Идет геноцидная война на уничтожение страны и нации. Что еще нужно - бросить на Киев атомную бомбу или что? Это уже переходит межу дипломатического цинизма. Нельзя рассказывать, что мы будем с вами до конца. До какого? До нашего конца? Это или глупость, или цинизм, которому нет предела", - подытожил Огрызко.