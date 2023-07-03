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"Запад должен отказаться от иллюзий, что Россия может существовать в нынешнем виде": Данилов сказал, как может выглядеть страна-агрессор после распада

3 июля, 2023 понедельник
08:12
Война с Россией Алексей Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Запад должен распрощаться с иллюзией, что Россия будет существовать в нынешнем виде

Об этом отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Bild.

"Запад должен понять, что Россия фрагментирована и нет силы, которая могла бы удержать ее вместе. Мы должны к этому подготовиться. Мы говорим об этом уже год. Помните, что уже начавшиеся в России процессы не остановить", - сказал он.

По его словам, Кремль "не может контролировать столь обширную территорию, у него нет возможности", поэтому Запад должен отказаться от иллюзий, что Россия сохранится в нынешнем виде.

Отмечается, что во время мятежа ЧВК Вагнера Украина проанализировала, как с ним справились в российских регионах, и это показало, что "Россия не государство".

"У нас есть анализ того, как реагировали регионы во время восстания Пригожина. Могу сказать, что на основе этих анализов можно сказать, как будет выглядеть Россия после распада. Татарстан будет отдельным, Дагестан будет отдельной страной, не имеющей ничего общего с Россией". Это колонии Российской Федерации", – заявил Данилов.

Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ПИК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предполагала, что это для вагнеровцев.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке.

Украина
Россия
Алексей Данилов
Мятеж Вагнера
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