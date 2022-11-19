Запад должен остановить геноцид украинцев, самое простое - дать ракеты, которые достанут по городам РФ, - Пионтковский
Запад должен остановить геноцид украинцев и сообщить президенту РФ Владимиру Путину, что с ним произойдет, если не прекратятся атаки на критическую инфраструктуру
Об этом американский политолог Андрей Пионтковский заявил в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".
"Сейчас в повестке дня ответ и предупреждение, что с Путиным произойдет, если он продолжит атаки на инфраструктуру. Парадоксально, но этот эпизод с падением в Польше ракеты замедлил реакцию. Все мысли международного сообщества сконцентрировались на этом инциденте, начались разговоры о Карибском кризисе, "Лузитании" и пр. А проблема действительно очень проста: Путин на глазах всего мира совершает ужасные преступления", - отметил политолог.
По его мнению, коллективный Запад должен ему сказать, что так поступать нехорошо, и произнести, какое именно наказание его ждет за это.
"Простейшая реакция - ракеты ATACMS и SCALP, которые могут достать аналогичными ударами Москву, Воронеж, Ростов, Краснодар. Не для того, чтобы бить по этим городам, а чтобы россияне не решались бить по украинским. Остановить геноцид украинского народа Запад должен - независимо от того, приобщится ли Китай к решению этой гуманитарной проблемы, хотя это было бы очень неплохо. Вот этот вопрос нужно поднимать перед нашими западными союзниками, а не спорить с ними, какая ракета упала в Польше", - подытожил Пионтковский.
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