Об этом написал бывший начальник британского генштаба Ричард Даннат в статье в газете The Telegraph.

"Наши лидеры рискуют повторить ошибки 1930-х годов, когда они могли попытаться предотвратить Вторую мировую войну", - пишет военный.

Генерал Даннат считает, что Запад должен готовиться к долгому и дорогостоящему сдерживанию России и после украинской войны.

По мнению лорда Данната, зимнее или весеннее наступление России, о подготовке которого много говорят в последнее время, скорее всего, провалится, и вообще, по крайней мере, моральное преимущество сейчас – на стороне украинцев.

"Но остается вопрос: даже если Россия будет вынуждена вывести войска из Украины (включая Крым), изменится ли отношение Кремля к Западу, с Путиным или без него? [...] Когда Запад снова сможет доверять России? Когда будут отменены санкции? Как европейские страны достигнут того, чтобы больше никогда не позволить себе впасть в такую торговую взаимосвязанность с Россией и энергетическую зависимость от нее?

Самый реалистичный ответ, по мнению самого генерала, состоит в том, что Западу и дальше придется твердо, единым фронтом противостоять любым экспансионистским намерениям России.

"Как и во времена Холодной войны, НАТО не собирается нападать на Россию, но опыт последнего года показывает со всей убедительностью, что Россию нужно сдерживать и подталкивать к тому, чтобы она согласилась занять свое место в основе так тщательно выстраиваемого международного порядка. Второй мировой войны", - пишет британский генерал.

При этом поскольку доверие к России окончательно потеряно, Западу, по мнению генерала Данната, ничего не остается, кроме как увеличивать военные расходы и укреплять свою границу с Россией.

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