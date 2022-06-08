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Главная война с Россией Запад должен быть готов физически сдерживать Беларусь. Иначе чего ждать: пока к войне подключится Казахстан или Армения? – офицер Лапин
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Запад должен быть готов физически сдерживать Беларусь. Иначе чего ждать: пока к войне подключится Казахстан или Армения? – офицер Лапин

8 июня, 2022 среда
15:46
война с Россией

Нардеп, офицер ВСУ Игорь Лапин убежден, что западный мир должен значительно активнее противостоять Беларуси в попытках собрать войско для войны в Украине. По словам офицера, Запад до сих пор не понимает, что эта война несет угрозу не просто Украине, а всему демократическому миру

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Западные партнеры должны более резко отреагировать, в том числе не только экономически, но и физически быть готовы сдерживать такую войну в центре Европы. Это речь о том, что уже третья страна подключается со своими вооруженными силами. Чего еще ждать, кого еще ждать? Пока еще Казахстан присоединится, пока Армения оставшимися после конфликта связанного с Нагорным Карабахом войсками начнет атаковать Украину, или сколько еще стран нужно прислать в Украину, чтобы весь мир понял, что это не просто война, которую Путин развязал против Украины, это угроза для всего демократического мира", - подчеркнул Лапин.

Офицер добавил, что, по его мнению, вся белорусская армия не пойдет воевать в Украину, однако даже ее маленькая частица уже ослабит нашу обороноспособность, ведь это заставит ВСУ вести боевые действия на совершенно разных направлениях страны.

"70 тыс. белорусского войска не полезет на Украину, но какая-то часть может пойти, это создаст для нас большую проблему, в частности в расфокусировке сил и техники", - сказал он.

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