Запад давит на Киев, чтобы провести выборы, в России готовят детей к войне, Украине не хватает медикаментов. Акценты мировых СМИ 24 сентября

На таких темах акцентируют международные издания на утро 24 сентября.

Из-за "усталости Запада", Зеленский имеет все больше дипломатической работы

Фото: Офис президента

В BBC написали статью, как Владимир Зеленский одолевает усталость Запада от войны России против Украины. "Возможно, их отношения были близкими, рукопожатия - крепкими, но президенту Владимиру Зеленскому пришлось засучить рукава во время поездки в США и Канаду", - отмечают британские журналисты.

Премьер-министр Джастин Трюдо пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" против вторжения России, и он имеет межпартийную поддержку в этом. Хотя карманы США глубже, но их политика гораздо сложнее.

Президент Зеленский получил от Белого дома еще один военный пакет на 325 миллионов долларов, но это были не те 24 миллиарда долларов, на которые он надеялся.

Это предложение увязло в Конгрессе из-за разногласий по бюджетам. На этом трудности тоже не заканчиваются.

Кроме своего коллеги Джо Байдена, у украинского лидера также были встречи с политиками-республиканцами, которые пытаются сдержать растущий скептицизм в своей партии.

"Почему Украина постоянно получает чистый чек? Как выглядит победа?" На эти оба вопроса украинский лидер пытался ответить на мировой арене.

"Он сейчас, кажется, больше ведет переговоры, чем кампании – просто чтобы обеспечить поступление помощи Западу. И все через неделю, когда Киев поссорился с одним из своих верных союзников Польшей из-за украинского зерно. Польский запрет на украинский импорт привел к тому, что президент Зеленский косвенно обвинил Варшаву в помощи России, – отмечают журналисты и добавляют, что даже для опытного военного лидера сейчас тяжелые дипломатические времена.

Предстоящие выборы в таких странах-партнерах как Польша, Словакия и США запутают картину. Некоторые кандидаты задают во главу угла внутренние вопросы за счет военной поддержки Украины.

"Необходимость сбалансировать военную помощь с удовольствием избирателей действительно усложняет ситуацию", – объясняет Сергей Герасимчук из внешнеполитического аналитического центра Ukrainian Prism. "Украина должна взвешенно продвигать свои интересы, используя все возможные инструменты, учитывая при этом ситуацию в странах-партнерах и ЕС. Это вызов".

Это своего рода демократические циклы, о которых российскому лидеру Владимиру Путину не стоит беспокоиться. Поэтому Киев пытается изобразить эту войну как борьбу не только за суверенитет, но и за саму демократию.

В Украине уменьшились пожертвования на гуманитарные нужды

Фото: carpathia.gov.ua

В Politico посвятили статью тому, что уменьшение пожертвований на гуманитарные нужды Украины настораживает прифронтовые больницы.

"Сегодня у нас было только 10 военных и 20 гражданских. Вчера у нас было 48 военных и 40 гражданских. И я не знаю, что будет завтра", – говорит 34-летний хирург Михаил Данилюк, распределяющий свое время между тремя больницами. "Единственная причина, почему мы все еще живы – это то, что волонтеры помогают нам с запасами".

Вторжение России вызвало большую волну международной поддержки Украины: правительства, некоммерческие организации и волонтеры бросились помогать стране, пострадавшей от боевых действий, поскольку украинское общество быстро мобилизовалось, чтобы защитить себя.

Одной из главных задач было обеспечить наличие необходимых материалов в больницах. Но сейчас, после более чем 18 месяцев войны, некоторые волонтеры и медицинские работники все больше озабочены тем, что усталость доноров в сочетании с осложнениями закупок грозит возможностью поставлять критически важные материалы в некоторых местах. прифронтовых госпиталей.

А в охваченном войной Запорожье, всего в 25 километрах от линии фронта, истощенные медики и волонтеры особенно бьют тревогу.

По состоянию на 24 февраля 2022 г. в городе проживало 750 000 человек, а сейчас в городе проживает примерно 500 000 человек, в том числе тысячи переселенцев из-за войны. В более интенсивные дни звуки взрывов можно услышать с фронта. В худшие дни взрывы раздаются в городе. И пока летнее контрнаступление Украины продвигается вдоль Запорожского фронта, местные больницы пытаются справиться с потоком раненых гражданских лиц и солдат.

"У нас сейчас очень много раненых и они не прекращаются", - сказал Данилюк. Вот почему нам нужна более постоянная поддержка, но наше правительство работает очень медленно.

Когда раненые поступают, они могут находиться в таких физических условиях, которые трудно представить.

"За 24-часовую смену я обычно делаю по крайней мере пять операций, но мой рекорд – 12 – без учета незначительных травм мягких тканей", – сказал Данилюк. "Но обычно у нас около пяти таких сложных каждый день".

Интенсивность боевых действий гарантировала потоки ужасно раненых солдат и мирных жителей и, как следствие, относительно высокий уровень потребления медикаментов и медицинского обеспечения. Украина не обнародует данные о жертвах, хотя по последним оценкам общее количество жертв составляет около 500 000 человек.

Запад настаивает на проведении выборов в Украине, и Киев – против

The Washington Post написали статью о том, что западные чиновники все больше давят на Украину, чтобы она провела выборы. Несмотря на войну России и общенациональное военное положение, некоторые западные политики подталкивают правительство в Киеве к проведению парламентских и президентских выборов.

"Эта перспектива заставила многих украинских чиновников "чесать затылки", - отмечают американские журналисты.

Это предложение, первоначально выдвинутое нидерландским главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, также настаивало сенатор Линдси О. Грэхем во время визита в Киев в прошлом месяце вместе с сенатором Ричардом Блюменталем и Элизабет Уоррен. Другие республиканцы также подхватили это дело, включая консервативных комментаторов, таких как Такер Карлсон, неправдиво обвинивший Зеленского в отмене выборов. Конституция Украины запрещает выборы в условиях военного положения.

Проведение свободных и честных выборов в военное время фактически невозможно и также необдуманно, по мнению украинских чиновников, экспертов по выборам и сторонникам демократии. Сейчас примерно одна пятая территория Украины оккупирована российскими войсками. Миллионы украинцев перемещены, многие живут за пределами страны. Десятки тысяч солдат заброшены на фронт.

Давление по поводу проведения выборов, несмотря на такие препятствия, подчеркивает постоянные требования некоторых на Западе, чтобы Украина доказала свою преданность демократии, даже несмотря на то, что украинцы дважды поднимались на массовые продемократические демонстрации – во время Оранжевой революции 2003-4 годов и Революции Майдана 2013 -14 лет.

Украинские чиновники говорят, что для проведения голосования в военное время необходимо преодолеть значительные финансовые, материально-технические и юридические преграды. В частных разговорах некоторые говорят, что такая перспектива абсолютно невозможна и может дать московским силам средство проникнуть в Украину и ослабить ее изнутри.

"Россияне настаивают на этом через свои тайные каналы", - заявил украинский чиновник в аппарате безопасности, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности темы. "Нет сценария, при котором можно было бы провести демократические выборы во время войны".

Чиновник сказал, что проведение выборов может дать России возможность манипулировать и создавать разногласия в украинском обществе и среде. "Это рискованно, плохо для страны и бессмысленно с политической точки зрения", – сказал чиновник, добавив: "Это подорвет очень хрупкую политическую устойчивость украинского государства".

В России школьников все больше готовят к судьбе будущих солдат

Фото: коллаж Эспрессо TV

В CNN написали статью о том, что российские школы становятся все более милитаризованными – от детских площадок до плацов.

В школах от Тихого океана до Черного моря дети дошкольного возраста одеваются в форму и участвуют в упражнениях марша. Старших детей учат рыть окопы, метать гранаты и стрелять настоящими патронами. В школах по всей стране прославляют службу в вооруженных силах, создают добровольные роты подростков и меняют национальную учебную программу в защиту Родины.

"Одним словом, детей России готовят к войне", – отмечают американские журналисты.

Милитаризация российских государственных школ усилилась после российского вторжения в Украину, руководимая не спонтанной вспышкой патриотического чувства, а правительством в Москве.

Инвестиции огромны. Министр образования Сергей Кравцов недавно заявил, что в настоящее время в российских школах и вузах действует около 10 тысяч так называемых "военно-патриотических" клубов, в работе которых принимают участие четверть миллиона человек.

Эти клубы являются частью многосторонней работы, которая включает в себя коренной просмотр школьной программы. Проводятся обязательные занятия по военно-патриотическим ценностям; обновленные книги истории подчеркивают русские военные триумфы.

Еще в августе президент Владимир Путин подписал закон о введении в школах нового обязательного курса "Основы безопасности и обороны Отечества".

Впоследствии Министерство образования в рамках этой инициативы продвинуло курсы, включавшие экскурсии по воинским частям, "военно-спортивные игры, встречи с военнослужащими и ветеранами", занятия на беспилотниках. Также старшеклассников будут учить применять боевые патроны "под руководством опытных офицеров воинских частей или инструкторов исключительно на огневом рубеже", - сообщили в министерстве.

Современная история тоже переписывается. Стандартный учебник "История России" теперь имеет на обложке Крымский мост и новый раздел, посвященный новейшей истории Украины. Есть разделы "Фальсификация истории", "Возрождение нацизма", "Украинский неонацизм", "Россия – страна героев".

Путин не раз фальсифицировал российское вторжение в Украину как "специальную миссию" для защиты русскоязычных граждан от геноцида со стороны "неонацистов". В новой главе неправдиво утверждается, что Украина "открыто заявила о желании получить ядерное оружие", а против России введены "беспрецедентные санкции, поскольку Запад всячески пытается обрушить российскую экономику".

"Книга, кажется, призвана разжечь чувство исторической обиды среди российских детей и изложить экзистенциальную борьбу за выживание нации, распространенную тему в государственных СМИ, ежедневно попадающую в гостиные россиян по всей стране", - отмечают журналисты.