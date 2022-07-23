Запад через определенные послабления может прийти к диалогу с Россией, - Климкин

Об этом бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал в эфире программы "Субботний политклуб" на Еспресо.

"Я не вижу уступок, но я вижу начало сложной торговли, сложного разговора Запада с Россией. Пока это не уступки, но поиск баланса по тем позициям, которые являются максимально чувствительными и критическими. Меня беспокоит, что от этого может быть движение в сторону попытки с Россией посмотреть на определенную будущую реальность", - считает он.

Экс-министр прокомментировал ситуацию с передачей Канадой Германии турбины для газопровода "Северный поток".

"Что касается турбины, мы понимаем, что Германия пока не выживает без российского газа и там раскручивается история о том, что будет холодно зимой, что это все мешает, давайте куда-то двигаться. Меня очень беспокоит это настроение в Германии и безумная кампания, которая там развернута. Я не вижу серьезных уступок, но вижу начало разговора с Россией и очень важно не допустить, чтобы он ушел в неправильную сторону", - сказал Климкин.

Он считает, что близится критический момент, в котором может начаться обсуждение, какие санкции с России могут снять, и это опасно, если оно начнется.