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Эксклюзив

Запад будет сдерживать Израиль от действий по Ливану или Ирану, - Мусиенко

10 октября, 2023 вторник
15:05
Война в Израиле

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что Запад будет сдерживать Израиль от действий по Ливану или Ирану

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

"Я думаю, что никакой большой войны сейчас не будет на Ближнем Востоке, на самом деле. Уже это стало понятно из того заявления, которое появилось от США, Франции, Германии и Британии, - совместное заявление о том, что поддерживают Израиль в борьбе с террористической организацией ХАМАС. В то же время поддерживают истинное стремление к свободе израильского и палестинского народов", - отметил он.

Мусиенко отметил, что таким образом и определены границы этой операции, в которой Израиль может рассчитывать на поддержку, – это борьба с террористами ХАМАС.

"На этом этапе, в конце концов, я думаю, что никто не будет в восторге от идеи расширить границы этого конфликта и Запад будет сдерживать Израиль от каких-либо действий по Ливану, например, или тем более по поводу Ирана. Поэтому, я думаю, что прогнозы таковы, что где-то в ближайшей перспективе это завершится разгромом террористической группы ХАМАС со стороны израильских войск, а дальше ситуация пойдет на убыль на неопределенный промежуток времени", - считает он.

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Директор Центра военно-правовых исследований отметил, что трудно сказать, на какой именно период, ведь это могут быть месяцы или годы, хотя ситуация несколько опасна и угрожает Западу.

"Это потому что, как реагирует Запад, следят все - и Китай, и Россия. Поэтому любое проявление слабости будет восприниматься как поощрение к дальнейшим действиям тем же Ираном и другими игроками. Но собственно ситуация именно такая на сегодня, что есть не наихудшим вариантом для нас, потому что представьте, если бы США втянулись сейчас в войну с Ираном.Я думаю, вы понимаете, что бы это означало: это была бы не война Израиля с ХАМАСом, это было бы значительно больше и масштабнее, и это вызвало бы вопрос, получали бы мы те объемы помощи, которые нам нужны, и было бы приковано внимание на должном уровне к Украине", - подчеркнул Мусиенко.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. Всего 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС.  Израиль также объявил про полную энергетическую и продовольственную блокаду сектора Газы.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии в понедельник, 9 октября, обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа. При этом в США заверили , что окажут необходимую военную помощь Израилю.

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