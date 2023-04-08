Об этом заявил российский оппозиционер Марк Фейгин в эфире Еспресо.

"Он нужен, я имею в виду Си Цзиньпина, поскольку он единственный рычаг давления на самого Путина как элемент переговоров. Пекину будут продавать его место за столом переговоров по восточноевропейской войне, и за это он должен обеспечить максимальное давление на Москву, чтобы она отступилась", – сказал он.

По мнению Фейгина, сделать это перед контрнаступлением ВСУ не получится.

"Они будут выбирать тактику, при которой успешное контрнаступление должно конвертироваться сначала в мир, в то, что Москва признает, что по результатам этого контрнаступления 18% оккупированной территории, например, превратятся в 10%. И само положение на фронте будет угрожающим, тогда это будет безальтернативная ситуация. То есть какие-то этапы будут: от 24 февраля 2022 года позиция, затем спуск по Донбассу и тот же Крым, какая-то демилитаризация", - считает Фейгин.

Оппозиционер считает, что Пекин мог бы под таким планом подписаться, который вроде бы выглядит не 100-процентным, но при равных условиях это может обеспечить начало какого-то процесса, при котором Москва, самое главное, должна сама начать отводить войска.

"Не то что ее гонят, ведь контрнаступление обеспечит какой-то лаг, а дальше без этого шага, без этого действия, без этого предварительного условия переговоры не пойдут, это очень важно. Такова позиция Киева, и позиция Вашингтона, и позиция большинства европейских союзников Украины: Москва должна начать отвод. Если она начинает, как это было на западном берегу Днепра с Херсоном, например, – вы же отводите, и это не страшно и не больно, вы просто переезжаете на другую сторону, а теперь, пожалуйста, переезжайте за пределы своей – российской – границы на Донбассе.То есть без этого шага ничего не будет, мне кажется, именно его и будут обсуждать: продавить Путина на добровольное оставление позиций. Я считаю, это является ключевым моментом переговоров – чтобы Си Цзиньпин убедил Путина, что этот процесс нужно начать именно с этого, с этого предварительного условия", - подытожил он.