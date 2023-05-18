Запад будет предоставлять Украине эффективные боевые системы как можно быстрее, - госдеп США

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представителя Госдепа Веданта Пателло.

"Мы продолжим оценивать – с учетом ситуации и обстоятельств в сфере безопасности на местах – какие системы имеют смысл", отметил Пател.

При этом он напомнил, что в последнее время огромное внимание уделялось усилению противовоздушной обороны Украины.

"И сейчас видим, как наши украинские партнеры достаточно успешно применяют эти средства ПВО", - отметил Пател.

Он подчеркнул, что США и другие партнеры стремятся, чтобы Украина получала эффективные боевые системы как можно быстрее.