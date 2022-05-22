Запад будет оказывать финансовую помощь Украине в обмен на реформы, - экономический эксперт Пекарь
Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь считает, что западные партнеры будут предоставлять Украине финансовую помощь на восстановление страны только в обмен на реформы
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сейчас важно понять, к какой точке мы подходим в отношениях с Западом. С одной стороны, Запад принял очень важное для себя решение отстроить Украину. С другой стороны, такое решение будет воплощено только тогда, когда и Украина сделает соответствующие шаги. Сейчас происходит очень важный процесс. На разных площадках обсуждается план восстановления Украины. План восстановления, евроинтеграции и модернизации Украины. Проблема в том, что эти три процесса нужно воплощать одновременно, но они противоречат друг другу. Поскольку восстаногвление, напрмер, нуждается в быстрых решениях, евроинтеграция нуждается в правильных решениях, а модернизация нуждается в устойчивых и взвешенных решениях", - пояснил Пекарь.
Пекарь отметил, что для Украины сочетание восстановления, евроинтеграции и модернизации является одновременно сложным и очень важным вопросом.
"Сочетание этих трех процессов очень сложный, но и важный вопрос. Над этим вопросом работают десятки экономистов в разных уголках мира. Другая важная вещь заключается в том, что Запад понимает, что нужно давать деньги Украине только в обмен на реформы. Мы довольно долго обманывали Запад, когда брали деньги на реформы и не делали их. Поэтому на Западе прекрасно знают, с кем имеют дело. Также не менее важным моментом является то, кто будет контролировать эти деньги", - добавил Пекарь.
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