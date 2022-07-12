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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Запад будет искать промежуточные решения для переговоров и не будет ждать краха режима Путина, - аналитик Умланд
Эксклюзив

Запад будет искать промежуточные решения для переговоров и не будет ждать краха режима Путина, - аналитик Умланд

12 июля, 2022 вторник
13:06
война с Россией

Аналитик Стокгольмского центра исследования Восточной Европы Андреас Умланд считает, что коллективный Запад будет искать промежуточные решения для переговоров Украины с Россией и не будет ждать краха режима президента РФ Владимира Путина

Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Запад будет искать промежуточные решения в вопросе переговоров между Российской Федерацией и Украиной. Запад не будет ждать краха путинского режима в России и возвращения Крыма в состав Украины", - отметил Умланд.

Аналитик добавил, что именно Украина должна решать, когда идти на переговоры с РФ.

"Украина должна определять, когда можно идти на переговоры со страной-агрессором Россией. В марте еще была возможность вернуться к ситуации на 23 февраля 2022 г. Сейчас это невозможно", - отметил Андреас Умланд.

  • 3 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал условия, при которых возможны переговоры Украины и РФ и отметил, что российская сторона их хорошо знает.
  • 7 июля Путин заявил, что если Запад хочет победить нас на поле боя, пусть попробует и приравнял в статусе террористов "ЛДНР" с российскими военнослужащими. В тот же день в Офисе президента Украины отреагировали на последнее выступление президента РФ Владимира Путина с угрозами украинцам.
  • 11 июля дипломат Даниил Лубкивский выразил мнение, что Россия будет пытаться в рамках переговоров парализовать Украину, а затем будет атаковать снова.

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