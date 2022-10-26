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Запад больше не должен исключать возможность вступления Украины в НАТО, - глава Мюнхенской конференции по безопасности Гойсген

26 октября, 2022 среда
18:18
Мир

Германия и Запад не только должны рассматривать возможность вступления Украины в НАТО, но и должны содействовать обретению нашей страной членства в Альянсе

Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена.

"Мы должны подумать о том, какие гарантии можем дать Украине. Я думаю, что сейчас мы больше не должны исключать членство Украины в НАТО", – заявил он.

Кристоф Хойсген также считает, что Германия и Запад должны содействовать членству Украины в НАТО, несмотря на вето Меркель в 2008 году. Но ситуация, по его словам, изменилась в результате нарушения Путиным международного права. Известно, что Хойсген ранее был советником экс-канцлера Ангелы Меркель и постпредом ФРГ при ООН.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности также отметил, что считает объектом ядерных угроз Путина именно Германию.

"Угрозы применения ядерного оружия, прежде всего, нацелены на Германию. Этим Путин пытается разжечь страхи и ослабить поддержку Украины. Мы вернулись к логике холодной войны", - подчеркнул политик.

  • 30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
  • 25 октября Украину, Молдову и Грузию пригласили на саммит глав МИД стран НАТО, который состоится 29 и 30 ноября в Бухаресте. В рамках встречи состоятся четыре сессии, посвященные реализации решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде, войне в Украине, энергетической безопасности и партнерам.

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