Об этом сообщило ДБР в телеграмме .

Во время оккупации Сватового в Луганской области местная рядовая работница Госказначейства согласилась возглавить "управление государственного казначейства ЛНР" в Сватовском районе.

Также правоохранители разоблачили бухгалтершу Станично-Луганского районного центра занятости, которая после оккупации населённого пункта согласилась стать исполняющим обязанности начальницы "территориального отделения государственного учреждения - республиканского центра занятости ЛНР" в Станично-Луганском районе.

Женщинам сообщили о подозрениях в добровольном занятии должностей в оккупационных органах власти (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). За госизмене им грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности на срок до 15 лет.

9 июня объявили подозрение в госизмене эксправохранителя из Донецкой области, который в составе полиции "ДНР" проверял украинцев, пытавшихся выехать из Мариуполя.

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