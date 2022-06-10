Заняли руководящие должности в органах "ЛНР": двум коллаборанткам объявили подозрения в госизмене
В Луганской области в госизмене подозревают глав райуправления "госказначейства ЛНР" и отдела "центра занятости ЛНР"
Об этом сообщило ДБР в телеграмме .
Во время оккупации Сватового в Луганской области местная рядовая работница Госказначейства согласилась возглавить "управление государственного казначейства ЛНР" в Сватовском районе.
Также правоохранители разоблачили бухгалтершу Станично-Луганского районного центра занятости, которая после оккупации населённого пункта согласилась стать исполняющим обязанности начальницы "территориального отделения государственного учреждения - республиканского центра занятости ЛНР" в Станично-Луганском районе.
Женщинам сообщили о подозрениях в добровольном занятии должностей в оккупационных органах власти (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). За госизмене им грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности на срок до 15 лет.
- 9 июня объявили подозрение в госизмене эксправохранителя из Донецкой области, который в составе полиции "ДНР" проверял украинцев, пытавшихся выехать из Мариуполя.
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