Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины двое жителей Донбасса начали сотрудничать с россиянами и в мае 2022 года согласились на предложения оккупантов занять псевдодолжности "главы администрации Жовтневого района г. Мариуполя" и временно исполняющего обязанности "главы администрации Волновахского района ДНР". В июне 2022 года последний стал "главой администрации Волновахского района ДНР".

Как сообщает Офис генерального прокурора, в обязанности подозреваемых входят привлечение местных жителей к сотрудничеству с оккупационной комендатурой, подготовка информационно-подрывных акций против Украины, а также создание и регистрация в так называемых налоговых органах "ДНР" подконтрольных "учреждений".

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