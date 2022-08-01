Заняли предложенные оккупантами "должности": двум коллаборантам с Донетчины объявили подозрения
Двоим мужчинам, согласившимся занять руководящие "должности" на оккупированных территориях Донетчины, заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Отмечается, что после полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины двое жителей Донбасса начали сотрудничать с россиянами и в мае 2022 года согласились на предложения оккупантов занять псевдодолжности "главы администрации Жовтневого района г. Мариуполя" и временно исполняющего обязанности "главы администрации Волновахского района ДНР". В июне 2022 года последний стал "главой администрации Волновахского района ДНР".
Как сообщает Офис генерального прокурора, в обязанности подозреваемых входят привлечение местных жителей к сотрудничеству с оккупационной комендатурой, подготовка информационно-подрывных акций против Украины, а также создание и регистрация в так называемых налоговых органах "ДНР" подконтрольных "учреждений".
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