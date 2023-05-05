Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Он, его сын и главный бухгалтер своими незаконными действиями нанесли ущерб государству на сумму 7 млн гривен.

"Установлено, что госпредприятие заключило долгосрочный договор и поставляло комплектующие к оборудованию только указанному ООО по ценам ниже рыночных. В дальнейшем указанная продукция реализовывалась горно-обогатительным комбинатам области по более высокой цене... Во время проведения санкционированных обысков по местам жительства и работы фигурантов изъяты договоры, содержащие доказательства противоправной деятельности, и автомобили", - рассказали в прокуратуре.

Двое участников схемы получили меру пресечения в виде содержания под стражей, относительно третьего идет рассмотрение.