Занизили стоимость продукции: директора госпредприятия в Днепропетровской области подозревают в хищении почти 7 млн грн
На Днепропетровщине директор госпредприятия по изготовлению комплектующих для горной промышленности разработал схему незаконного завладения бюджетными средствами
Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.
Он, его сын и главный бухгалтер своими незаконными действиями нанесли ущерб государству на сумму 7 млн гривен.
"Установлено, что госпредприятие заключило долгосрочный договор и поставляло комплектующие к оборудованию только указанному ООО по ценам ниже рыночных. В дальнейшем указанная продукция реализовывалась горно-обогатительным комбинатам области по более высокой цене... Во время проведения санкционированных обысков по местам жительства и работы фигурантов изъяты договоры, содержащие доказательства противоправной деятельности, и автомобили", - рассказали в прокуратуре.
Двое участников схемы получили меру пресечения в виде содержания под стражей, относительно третьего идет рассмотрение.
- Вице-мэр Вознесенска был задержан по подозрению в хищении денег на закупки товаров для военных.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.29
Покупка 37.29Продажа 37.87
-
EUR
Покупка 40.91Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное