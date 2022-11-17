Об этом информирует СБУ .

Отмечают, что мужчина добровольно вступил в руководящий пост в "Министерстве внутренних дел Херсонской области РФ". Там он работал в отделе "борьбы с экономическими преступлениями", который действительно терроризировал местных предпринимателей и заставлял их платить налоги в Россию.

Пока его задержали и объявили подозрение по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

17 ноября СБУ также сообщила, что задержала российского корректировщика в Винницкой области, которого вербовали еще во времена СССР.