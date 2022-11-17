Занимался террором предпринимателей и заставлял платить налоги РФ: в Херсонской области СБУ задержала депутата запрещенной партии ОПЗЖ
В Херсонской области СБУ задержала местного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", который терроризировал предпринимателей и заставлял платить налоги РФ
Об этом информирует СБУ .
Отмечают, что мужчина добровольно вступил в руководящий пост в "Министерстве внутренних дел Херсонской области РФ". Там он работал в отделе "борьбы с экономическими преступлениями", который действительно терроризировал местных предпринимателей и заставлял их платить налоги в Россию.
Пока его задержали и объявили подозрение по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).
- 17 ноября СБУ также сообщила, что задержала российского корректировщика в Винницкой области, которого вербовали еще во времена СССР.
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