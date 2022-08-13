Об этом сообщает Postimees.

"Наши корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали поездом из Нарвы в Таллин. В вагоне к ним подошли полицейские, сняли их с поезда и доставили в отделение полиции", - заявило российское издание.

В настоящее время российские журналисты ждут представителя миграционной службы.

"Известия" утверждали, что задержанные сотрудники посещали страну как туристы, но не смогли проигнорировать последние события, происходившие в Эстонии. Они собирались подготовить материалы об ограничении выдачи виз гражданам России и лишении танка Т-34 статуса памятника.

Позже издание сообщило, что у журналистов отобрали мобильные телефоны, поэтому связаться с ними невозможно. В субботу, 13 августа, утром "Известия" сообщили, что их сотрудники вернулись в Россию.

По словам руководителя пограничного бюро Идашской префектуры Урмаса Элми, два гражданина России, 30-летняя женщина и 40-летний мужчина, въехали в Эстонию через нарвский пограничный пункт в пятницу около полудня. Они предъявили на границе шенгенские визы, выданные Италией и Финляндией, и заявили, что находятся в туристической поездке.

"После этого мужчина и женщина отправились в нарвский танк и начали вести там пропагандистскую работу. Когда они затем сели в поезд Нарва-Таллин и уехали в сторону Таллинна, в Йихве в поезд зашел полицейский патруль и отвез мужчину и женщину в отделение полиции для проверки" – сказал Элми.

Глава пограничного бюро подчеркнул, что нельзя работать во время поездок с туристическими целями, это нарушение визового режима: "Поэтому Департамент полиции и пограничной охраны аннулирует их визы, им выдан запрет на въезд в Эстонию, и они были высланы в Россию".

Сообщается, что пропагандистам запрещен въезд в Эстонию сроком три года.

Предварительно премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны перестать выдавать гражданам РФ туристические виз. А позже премьер Финляндии Санна Марин поддержала ограничение выдачи россиянам виз в Европу и заявила, что ожидает, чтобы соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.

11 августа правительство Эстонии заявило, что через неделюзакроет въезд россиянам с шенгенскими визами.

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