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Замучил украинского воина и издевался над мирными жителями: российскому комбату объявили подозрение

1 августа, 2023 вторник
15:21
Криминал

Правоохранители заявили о подозрении майору ВС РФ Даниилу Коблику, возглавлявшему подразделение, захватившее поселок Лукашовка на Черниговщине. Он допрашивал и пытал украинского бойца, а затем расстрелял, также издевался над мирными жителями

Об этом информируют Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины .

Следствие установило, что в марте 2022 года командир батальона 74-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ (г. Юрга, Кемеровская область) майор Даниил Коблик принимал участие в захвате поселка Лукашовка на Черниговщине.

Во время карательных налетов на территории населенного пункта рашисты взяли в плен украинского воина, а также похитили трех местных мирных жителей. Тогда потерпевших держали в одном из гаражей, где российские захватчики оборудовали застенок.

Фото: Офис генпрокурора

Коблик лично допрашивал украинского военнопленного, применяя к нему жестокую пытку. Таким образом рашист пытался выбить разведданные о ВСУ. Однако, не получив никакой информации, тот расстрелял украинца из автоматического оружия.

После этого Коблик стал пытать других заключенных. Во время совершения пыток он периодически производил выстрелы из автомата над их головами.

Российскому оккупанту заочно объявили о подозрении за нарушение законов и обычаев войны.

Предостережение: Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Начальнику и инспектору колонии в Оленовке, где держали украинских военнопленных, объявили о подозрении за жестокое обращение, в том числе физическое и сексуальное насилие.
СБУ
російська армія
военные силы Украины
Черниговщина
Война с Россией
воєнні злочини Росії
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