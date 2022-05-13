Замучены и убиты до 50 человек, 120 похищены: жителей оккупированной Херсонщины терроризируют российские вербовщики из ФСБ и бывшие "вагнеровцы"

Об этом информирует в телеграмме главное управление разведки Министерства обороны Украины .

В Херсон отправили вербовщиков, работавших в ФСБ, частной военной компании "Лига" (предыдущее название "Вагнер") и офицеров из так называемого министерства госбезопасности "ДНР". В оккупированном городе они находят людей, которые соглашаются работать в спецслужбах, а также производят фильтрацию патриотов среди местных.

"За время пребывания указанной группы были замучены и убиты до 50 человек гражданского населения. Около 120 жителей Херсона были похищены. В настоящее время их местонахождение не известно.

12 мая указанная группа прибыла в местный СИЗО, где проводила так называемую "мобилизацию" среди удерживаемых лиц. Из помещения была слышна стрельба из автоматического оружия", – говорится в сообщении.

В Донецкой области в селе Безымянное рашисты предлагают местным финансовую компенсацию вроде бы за разрушенное жилье, впрочем за такую ​​услугу требуют свидетельствовать против украинских воинов в Мариуполе.

А в Бердянске русские военные включают сигнал тревоги, запрещают открывать окна, двери и покидать дом. Оккупанты убеждают жителей города в применении химического оружия украинскими вооруженными силами.

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 12 мая.

Мошенники пытаются обмануть вынужденных переселенцев с помощью фейкового чат-бота.

Также Россия начала активно распространять дезинформацию о якобы провокациях украинских спецслужб в Днепре.

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