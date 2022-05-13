Замучены и убиты до 50 человек, 120 похищены: жителей оккупированной Херсонщины терроризируют российские вербовщики из ФСБ и бывшие "вагнеровцы"
Армия РФ продолжает запугивать и шантажировать украинцев на временно оккупированных территориях. Зафиксированы случаи в Бердянске, Херсоне и Донецкой области
Об этом информирует в телеграмме главное управление разведки Министерства обороны Украины .
В Херсон отправили вербовщиков, работавших в ФСБ, частной военной компании "Лига" (предыдущее название "Вагнер") и офицеров из так называемого министерства госбезопасности "ДНР". В оккупированном городе они находят людей, которые соглашаются работать в спецслужбах, а также производят фильтрацию патриотов среди местных.
"За время пребывания указанной группы были замучены и убиты до 50 человек гражданского населения. Около 120 жителей Херсона были похищены. В настоящее время их местонахождение не известно.
12 мая указанная группа прибыла в местный СИЗО, где проводила так называемую "мобилизацию" среди удерживаемых лиц. Из помещения была слышна стрельба из автоматического оружия", – говорится в сообщении.
В Донецкой области в селе Безымянное рашисты предлагают местным финансовую компенсацию вроде бы за разрушенное жилье, впрочем за такую услугу требуют свидетельствовать против украинских воинов в Мариуполе.
А в Бердянске русские военные включают сигнал тревоги, запрещают открывать окна, двери и покидать дом. Оккупанты убеждают жителей города в применении химического оружия украинскими вооруженными силами.
- Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 12 мая.
- Мошенники пытаются обмануть вынужденных переселенцев с помощью фейкового чат-бота.
- Также Россия начала активно распространять дезинформацию о якобы провокациях украинских спецслужб в Днепре.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.61Продажа 33.32
- Актуальное
- Важное