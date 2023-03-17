Зампредседателя оборонного комитета ВР Забродский слагает депутатский мандат
Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаил Забродский слагает депутатский мандат
Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Раде.
В настоящее время профильный комитет ВР рассматривает заявление нардепа о сложении полномочий по собственному желанию.
Михаил Забродский на выборах был четвёртым номером в списке "Евросолидарности". По словам нардепа Алексея Гончаренко, который является его коллегой по фракции, Забродский решил сосредоточиться на помощи ВСУ.
- Верховная Рада Украины на заседании 24 февраля лишила мандатов трех бывших членов запрещенной ОПЗЖ – Наталью Королевскую, Юрия Солода и Олега Волошина.
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