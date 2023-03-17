Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Раде.

В настоящее время профильный комитет ВР рассматривает заявление нардепа о сложении полномочий по собственному желанию.

Михаил Забродский на выборах был четвёртым номером в списке "Евросолидарности". По словам нардепа Алексея Гончаренко, который является его коллегой по фракции, Забродский решил сосредоточиться на помощи ВСУ.