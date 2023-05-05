Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Заморозки в ближайшие выходные - снова в Украине.

В ночь на субботу и воскресенье заморозки вероятны в северных областях, на Волыни, Ровенщине, местами в центре Украины, скорее всего Винницкая, Черкасская, Кропивницкий и районы.

В течение дня в субботу температура воздуха самой высокой предусматривается на юге, юго-востоке Украины и Закарпатье - до +15...+19 °C, местами до +19...+22 °C.

В большинстве наших областей градусы будут более сдержанными +11...+16 °C.

Ветер ожидается с северо-востока, востока, умеренный, не очень комфортный, потому что порывистый, возможно даже и до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду.

Большая часть Украины в выходные попадет в сухую погоду, антициклон Tina. Лишь небольшие дожди в субботу возможны в Приазовье, и в субботу, и в воскресенье – местами в западных областях.

В воскресенье, 7 мая, существенно похолодает на западе Украины, кроме Закарпатья, днем только +8...+12°C.

В Киеве 6-7 мая ночью холодно, до заморозков, днем +11...+13°C. Ветер северо-восточный, порывистый. Осадки в столице маловероятны, даже солнечно, разве что в воскресенье утром увеличится облачность.

Ранее специалист рассказала , что в ночь на воскресенье на севере Украины есть вероятность заморозков.