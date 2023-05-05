Заморозки, порывы ветра, местами дожди: прогноз погоды на ближайшие выходные от Натальи Диденко
6 и 7 мая в Украине прогнозируют заморозки, в некоторых регионах ветер усилится до штормовых порывов, осадки возможны в Приазовье и в западных областях
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Заморозки в ближайшие выходные - снова в Украине.
В ночь на субботу и воскресенье заморозки вероятны в северных областях, на Волыни, Ровенщине, местами в центре Украины, скорее всего Винницкая, Черкасская, Кропивницкий и районы.
В течение дня в субботу температура воздуха самой высокой предусматривается на юге, юго-востоке Украины и Закарпатье - до +15...+19 °C, местами до +19...+22 °C.
В большинстве наших областей градусы будут более сдержанными +11...+16 °C.
Ветер ожидается с северо-востока, востока, умеренный, не очень комфортный, потому что порывистый, возможно даже и до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду.
Большая часть Украины в выходные попадет в сухую погоду, антициклон Tina. Лишь небольшие дожди в субботу возможны в Приазовье, и в субботу, и в воскресенье – местами в западных областях.
В воскресенье, 7 мая, существенно похолодает на западе Украины, кроме Закарпатья, днем только +8...+12°C.
В Киеве 6-7 мая ночью холодно, до заморозков, днем +11...+13°C. Ветер северо-восточный, порывистый. Осадки в столице маловероятны, даже солнечно, разве что в воскресенье утром увеличится облачность.
Ранее специалист рассказала , что в ночь на воскресенье на севере Украины есть вероятность заморозков.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.3
Покупка 37.3Продажа 37.85
-
EUR
Покупка 40.93Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное