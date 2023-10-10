Заморозки по ночам и потепление днем: прогноз погоды на 11 октября от Натальи Диденко
В ближайшую ночь Украина будет преимущественно ясной с заморозками, но уже завтра днем ожидается потепление
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
По прогнозам, 11 октября осадки маловероятны – антициклон. Температура воздуха повысится на западе и юго-западе Украины, в частности, Одесской области, до +12...+18 °C. В большинстве областей днем ожидается +10...+15°C.
В среду ветер будет переходить на юго-западный, ожидается умеренным.
Свежее прогнозируется на востоке
Только в восточной части Украины завтра будет холодная погода. Столбики термометров ночью будут колебаться на уровне +1…-1 °C, а днем +7…+11 °C.
Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.
В столице будет прохладно
В Киеве в ближайшую ночь - холодно, заморозки. Но завтра днем потеплеет до +14 ° C и в ближайшее время заморозки покинут территорию нашей страны. Дневная температура в течение недели будет нарастать. Может быть до +20 °C и даже выше.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Фото: Наталья Диденко
Укргидрометцентр предупреждает о заморозках. Кроме Закарпатья и побережья морей, сильные заморозки в воздухе 0...-5 °С – оранжевый уровень опасности, а в столице заморозки 0…-2 °С – желтый уровень опасности
Погода на неделю
В четверг почти без осадков, лишь на севере и северо-западе в обеденное время может пройти слабый дождь. Температура поднимется на +4...+8°С. Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с.
В четверг, 12 октября, в Украине моментами шквалы 15-20 м/с. В пятницу в Карпатах, на юге и востоке возможен слабый дождь, на остальной территории осадки не ожидаются. Ночная температура будет +8...+13 °С, на севере +5...+10 °С, дневная температура будет +12...+18 °С, на юге и в центральных областях +16...+ 22 °С.
- В понедельник, 9 октября, на горе Пип Иван Черногорский в Карпатах температура воздуха опустилась до 6 градусов мороза. На вершине ясно и ветрено.
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