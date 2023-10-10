Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Заморозки по ночам и потепление днем: прогноз погоды на 11 октября от Натальи Диденко

Заморозки по ночам и потепление днем: прогноз погоды на 11 октября от Натальи Диденко

10 октября, 2023 вторник
14:16
Общество заморозки

В ближайшую ночь Украина будет преимущественно ясной с заморозками, но уже завтра днем ожидается потепление

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

По прогнозам, 11 октября осадки маловероятны – антициклон. Температура воздуха повысится на западе и юго-западе Украины, в частности, Одесской области, до +12...+18 °C. В большинстве областей днем ожидается +10...+15°C.

В среду ветер будет переходить на юго-западный, ожидается умеренным.

Свежее прогнозируется на востоке

Только в восточной части Украины завтра будет холодная погода. Столбики термометров ночью будут колебаться на уровне +1…-1 °C, а днем +7…+11 °C.

Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

В столице будет прохладно

В Киеве в ближайшую ночь - холодно, заморозки. Но завтра днем потеплеет до +14 ° C и в ближайшее время заморозки покинут территорию нашей страны. Дневная температура в течение недели будет нарастать. Может быть до +20 °C и даже выше.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Фото: Наталья Диденко

Укргидрометцентр предупреждает о заморозках. Кроме Закарпатья и побережья морей, сильные заморозки в воздухе 0...-5 °С – оранжевый уровень опасности, а в столице заморозки 0…-2 °С – желтый уровень опасности

Погода на неделю

В четверг почти без осадков, лишь на севере и северо-западе в обеденное время может пройти слабый дождь. Температура поднимется на +4...+8°С. Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с.

В четверг, 12 октября, в Украине моментами шквалы 15-20 м/с. В пятницу в Карпатах, на юге и востоке возможен слабый дождь, на остальной территории осадки не ожидаются. Ночная температура будет +8...+13 °С, на севере +5...+10 °С, дневная температура будет +12...+18 °С, на юге и в центральных областях +16...+ 22 °С.

  • В понедельник, 9 октября, на горе Пип Иван Черногорский в Карпатах температура воздуха опустилась до 6 градусов мороза. На вершине ясно и ветрено.
Украина
прогноз погоды
новости Киева
Погода с Натальей Диденко
Читайте также:
ЗСУ наступ
8 октября, 2023 воскресенье
Экс-командир роты батальона "Айдар" Дикий назвал событие, после которого поражение России станет неизбежным
Джейк Салліван
10 октября, 2023 вторник
Советник Байдена Салливан рассказал, кто сопротивлялся предоставлению Украине ATACMS
ВАКС
9 октября, 2023 понедельник
ВАКС закрыл дело "Роттердам+": САП обжалует решение в суде
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.66
    Продажа 40.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
10 октября
14:21
Умеров посетил позиции ВСУ на Таврийском направлении и наградил военных
14:17
Аналитика
Leave Russia: аналитики YouControl проанализировали данные по иностранным компаниям, работающим на рынке РФ
14:13
Обновлено
Зеленский прибыл в Бухарест и встретился с президентом Румынии
14:04
OPINION
Не телемарафон. Или что показывают медиа о войне в Израиле
14:00
Александер Чеферин
УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 к турнирам
13:58
ООН
Верховный комиссар ООН по правам человека заявил о гибели гражданских в Газе и назвал осаду нарушением международного права
13:46
В Сан-Франциско авто врезалось в консульство Китая, полиция застрелила водителя
13:43
Поставлял РФ кабели из ОРДО, сотрудничал с Росатомом: предпринимателю объявили подозрение в коллаборационизме
13:42
СБУ предлагает Раде расширить юридическую базу для запрета УПЦ МП, - СМИ
13:26
Провокация на границе с Польшей: спецслужбы РФ и Белоруси планируют теракт на нефтебазе, - Центр нацсопротивления
13:11
Французский политик назвал вторжение РФ в Украину "полностью оправданным", заявив о "пытках и убийствах" русскоязычных
13:00
OPINION
Годовой уровень инфляции в сентябре снизился до 7,1%. Инфляционные тенденции месяца
13:00
Полиция расследует 54 случая сексуального насилия окупантов над украинцами
12:56
Пишут на стенах "200": партизаны в Мелитополе "обозначают" квартиры оккупантов
12:46
Анонс
Международный форум Via Carpatia: участие в программе
12:41
В Израиле разыскали еще семерых украинцев, считавшихся пропавшими
12:39
Экс-замминистра обороны и еще одно лицо подозревают в закупке некачественных бронежилетов
12:38
Не причастны, но поддерживаем: духовный лидер Ирана прокомментировал атаки ХАМАС на Израиль
12:38
Польские солдаты
В Польше два генерала подали в отставку после скандала с российской ракетой под Быдгощом
12:37
Эксклюзив
Мир готовится к глобальному конфликту, - аналитик Института стратегических исследований
12:35
мунэо судзуки
Заявил, что Москва победит в войне: в Японии депутата выгнали из партии из-за поездки в РФ
12:25
Как получить тест-полоски украинцам с сахарным диабетом I типа бесплатно или с небольшой доплатой: объяснение Минздрава
12:07
Rheinmetall получил заказы на поставку более 150 тыс. артиллерийских снарядов для Украины. Подробности
12:04
"Лучший способ бороться с тревогой": в Укрэнерго рассказали, как подготовиться к возможным блекаутам
11:52
В конгрессе США помощь Украине и Израилю могут проголосовать одним пакетом, – СМИ
11:41
Укравтопром назвал, какие электромобили были самыми популярными среди украинцев в сентябре
11:30
Обновлено
Оккупанты утром обстреляли Харьковщину: пострадали три человека
11:27
РФ за сутки обстреляла 6 населенных пунктов Донбасса: погиб человек, еще четыре ранены
11:20
Палестина
Нельзя путать ХАМАС с палестинским населением: МИД Испании о предложении остановки помощи Палестине
11:13
Открытие э-деклараций чиновников: Зеленский подписал закон
11:07
Сироп от кашля
Сироп от кашля привел к смерти около 300 детей в некоторых странах. В чем именно кроется опасность
11:04
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Важность Токмакского направления для контрнаступления ВСУ и сдерживания врага возле Марьинки: Згурец о ситуации на фронте
10:54
Обновлено
В Красном Кресте заявили, что у них нет проверенной информации, могут ли люди эвакуироваться из Газы через Египет
10:53
В Запорожье задержали двух женщин, подозреваемых в передаче врагу личных данных бойцов ВСУ
10:51
Нефть подешевела после скачка цены на фоне ситуации на Ближнем Востоке
10:46
Рамзан Кадыров
Кадыров заявил, что готов отправить "миротворческую миссию" в Палестину
10:45
OPINION
Терроризм – это не ответ. Молюсь, чтобы Израиль имел свободу и мир
10:30
США заявили, что не будут вводить свои войска в Израиль
10:26
Готовились более года: в руководстве ХАМАСа озвучили подробности нападения на Израиль.
10:24
РФ вывела в Черное море 2 подводных ракетоносителя с общим залпом 8 "калибров"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV