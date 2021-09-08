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Главная Общество Заморозки отступят, - синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде 9 сентября

Заморозки отступят, - синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде 9 сентября

8 сентября, 2021 среда
15:52
Общество Наталья Диденко

В Украине 9 сентября ожидается теплая солнечная погода, однако по регионам будут блуждать туманы

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Антициклон Hermelinde продолжает удерживать над Украиной сухую теплую погоду.

9 сентября, завтра, также во всех областях Украины дождей не предвидится.

Однако без атмосферных явлений не останемся - будут возникать красивые, хотя и опасные, возможно, для водителей, туманы.

"Туманы с видимостью 300-500 метров плавать преимущественно утром и вечером. Осторожно!", - предупредила госпожа Диденко.

Температура воздуха и дальше догоджатиме всем.

Ожидается + 20 ° C ... + 25 ° C.

И даже ночью заморозки отступят из-за мягкого давления комфортного тепла + 8 ° C ... + 14 ° C.

В Киеве четверг также будет солнечным и теплым, в течение дня ожидается + 22 ° C ... + 24 ° C.

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