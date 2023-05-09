Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

В ночь на 10 мая в западных, северных, центральных областях, в Одесской и Николаевской областях ожидаются заморозки, кроме Полтавщины и Днепропетровщины, где будет облачно.

На остальных территориях заморозки маловероятны.

В течение дня температура воздуха будет +11...+14 °C, на Закарпатье +14...+17 °C, а холоднее всего будет на Луганщине и части Донетчины, +7...+11 °C.

Дожди пройдут ночью на юго-востоке и юге, днем в среду осадки распространятся на большинство областей Украины. Лишь в западной части и на севере без существенных осадков.

В Киеве 10 мая ночью снова холодно, +3...+5 °C, в окрестностях столицы возможны заморозки. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +14 °C. Без существенных осадков, разве что в отдельных районах возможен небольшой дождь.

С 12 мая температура воздуха наконец-то повысится. В субботу и воскресенье – потепление.