Заморозки не покидают Украину, однако скоро уже потепление, - синоптик Наталья Диденко
В среду в Украине прогнозируются заморозки, иногда будет облачно, однако уже в эти выходные температура воздуха поднимется
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
В ночь на 10 мая в западных, северных, центральных областях, в Одесской и Николаевской областях ожидаются заморозки, кроме Полтавщины и Днепропетровщины, где будет облачно.
На остальных территориях заморозки маловероятны.
В течение дня температура воздуха будет +11...+14 °C, на Закарпатье +14...+17 °C, а холоднее всего будет на Луганщине и части Донетчины, +7...+11 °C.
Дожди пройдут ночью на юго-востоке и юге, днем в среду осадки распространятся на большинство областей Украины. Лишь в западной части и на севере без существенных осадков.
В Киеве 10 мая ночью снова холодно, +3...+5 °C, в окрестностях столицы возможны заморозки. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +14 °C. Без существенных осадков, разве что в отдельных районах возможен небольшой дождь.
С 12 мая температура воздуха наконец-то повысится. В субботу и воскресенье – потепление.
- По состоянию на 4 мая уровень воды в Днепре в Киеве возле моста метро поднялся еще на 9 сантиметров. Но промышленные объекты и жилые массивы столицы – вне угрозы подтопления.
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