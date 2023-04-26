Об этом она написала в телеграмме.

В ночь на 27 апреля в большинстве областей следует ожидать +3...+8 °C, а на западе - 0...+3 °C и заморозков.

Днем холоднее всего будет вдоль полосы Черниговщина – Киевщина – Черкасчина – Кропивницкий-Одесчина. Температура воздуха будет колебаться в пределах +9...+12°C.

На западе страны она составит +10...+13°C, а на востоке достигнет +15...+20°C. В Винницкой области Наталья Диденко прогнозирует +10 °C. На юге Украины температура воздуха будет +15...+20°C, в Одесской области - +12°C.

Почти по всей Украине 27 апреля пройдут дожди. Жителям запада следует ожидать прояснения.

В Киеве синоптик обещает дождливую, холодную и ветреную погоду. В ночь на 26 апреля температура воздуха будет +5...+7°C, а днем вырастет до +10°C.

Потепление в Украине Наталья Диденко прогнозирует 1 мая.