Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко .

Завтра, 24 сентября, на востоке и северо-востоке северо-западный ветер может достигать сильных значений. Дожди местами пройдут еще на севере, в центре, на востоке и юге. В западных областях – без осадков.

Дневная температура воздуха будет составлять в большинстве областей +11+16 градусов.

В Киеве есть вероятность небольшого дождя, порывистый северо-западный ветер, температура воздуха не будет выше +12, +13 градусов.

25 сентября в воскресенье в Украине существенных осадков не предполагается. Потеплеет, ожидается +14+17 градусов, в южной части +15+20 градусов.

В столице днем до +15+17 градусов. Ночные заморозки возможны в окрестностях и по области, западный ветер ожидается незначительным, без дождя.

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