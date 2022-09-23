Заморозки, дожди и ветер. Прогноз погоды в Украине на 24 сентября от Натальи Диденко
В ближайшую ночь заморозки ожидаются в западных областях, а в ночь на воскресенье они распространятся до севера Украины и центральных областей, кроме Днепропетровщины
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко .
Завтра, 24 сентября, на востоке и северо-востоке северо-западный ветер может достигать сильных значений. Дожди местами пройдут еще на севере, в центре, на востоке и юге. В западных областях – без осадков.
Дневная температура воздуха будет составлять в большинстве областей +11+16 градусов.
В Киеве есть вероятность небольшого дождя, порывистый северо-западный ветер, температура воздуха не будет выше +12, +13 градусов.
25 сентября в воскресенье в Украине существенных осадков не предполагается. Потеплеет, ожидается +14+17 градусов, в южной части +15+20 градусов.
В столице днем до +15+17 градусов. Ночные заморозки возможны в окрестностях и по области, западный ветер ожидается незначительным, без дождя.
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