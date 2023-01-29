Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Сейчас мы начали наблюдать, как Россия пытается вести информационную войну против Украины, чтобы мы пошли с ними на переговоры. Ряд иностранных СМИ начали писать о том, что эта война должна закончиться и что нужно садиться за стол переговоров с РФ. Это свидетельствует о то, что в Кремле поняли, что они не могут добиться победы на поле боя", - пояснил Гетьман.

Эксперт подчеркнул, что Путин не отказался от своих планов захватить всю Украину

"В России рассказывают, что у них все идет по плану. Однако россияне наверняка забыли, какие они ставили цели в начале вторжения и чего добились сейчас. Они уже рассказывают, что им нужно защитить свою страну. Путин ищет выход из этой войны и пытается подтолкнуть Украину к переговорам, чтобы заморозить боевые действия. Такая ситуация будет лучшей для него. Поскольку даст время подготовиться к новой войне против Украины", - добавил он.

США считают , что по состоянию на 4 января Россия не готова к добросовестным переговорам, которые помогли бы достичь мира в Украине на основе международного права и устава ООН.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 5 января позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и призвал прекратить огонь в Украине и начать переговоры.

В МИД России 13 января заявили , что имеют новые условия для переговоров с Украиной. В этот раз речь шла об отсутствии "западных посредников" во время переговоров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз предложил российскому диктатору Владимиру Путину посредничество в переговорах с Украиной.

Глава российского МИД Лавров заявил , что о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским и его плане мирного урегулирования войны РФ в Украине "не может быть и речи".

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