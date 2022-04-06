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Главная война с Россией Заморозка активов Сбербанка и Альфа-Банка, запрет на новые инвестиции РФ и персональные ограничения в отношении дочерей Лаврова и Путина: США, G7 и ЕС ввели новые санкции против России

Заморозка активов Сбербанка и Альфа-Банка, запрет на новые инвестиции РФ и персональные ограничения в отношении дочерей Лаврова и Путина: США, G7 и ЕС ввели новые санкции против России

6 апреля, 2022 среда
18:25
война с Россией

После обнародования деталей Бучанской резни США, G7 и ЕС ввели новые санкции против России, включающие замораживание активов, запрет на новые инвестиции в РФ и отдельные ограничения для российской элиты и членов их семей

Об этом сообщает Белый дом на официальном сайте.

По предварительным данным, 6 апреля Соединенные Штаты вместе с G7 и Европейским Союзом наложили серьезные и немедленные экономические санкции на режим Путина за преступные действия его армии в Украине в целом и в Буче в частности.

"Мы будем документировать и делиться информацией об этих зверствах и использовать все надлежащие механизмы для привлечения виновных к ответственности. В рамках этих усилий Соединенные Штаты объявляют о разрушительных экономических мерах, чтобы запретить новые инвестиции в Россию и ввести самые строгие финансовые санкции против крупнейшего российского банка и нескольких его наиболее критичных государственных предприятий, а также против российских правительственных чиновников и их членов семьи", - объявило представительство Белого дома.

Эксперты прогнозируют, что в результате санкций нынешний ВВП России сократится до 15%, что уничтожит экономические доходы РФ за последние пятнадцать лет.

Инфляция уже превысила 15% и прогнозируется ее ускорение.

Более 600 компаний частного сектора уже покинули российский рынок. По словам Белого дома, цепи поставок в Россию серьезно нарушены.

"По сравнению с прошлым годом экспорт США в Россию товаров, подлежащих нашему новому экспортному контролю, снизился на 99 процентов в стоимостном выражении – и сила этих ограничений со временем будет увеличиваться, поскольку в России сокращаются остатки запасных частей для определенных самолетов, танков, и другие ресурсы, необходимые для военной машины Путина", – заверяют в Белом доме.

В частности, по состоянию на 6 апреля Соединенные Штаты объявляют о следующих действиях:

Полностью блокирующие санкции в отношении крупнейшего финансового учреждения России Сбербанка и крупнейшего частного банка РФ Альфа-банка. Эта мера заморозит любые активы Сбербанка и Альфа-банка, относящиеся к финансовой системе США, и запретит гражданам США вести с ними бизнес.

Известно, что Сбербанк владеет почти одной третью общих активов российского банковского сектора и является системно критичным для российской экономики. Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым учреждением в РФ и четвертым по величине финансовым учреждением.

Кроме того, правительство США вводит запрет на новые инвестиции в Российскую Федерацию. Президент Байден подпишет новый указ, который будет включать запрет на новые инвестиции в Россию гражданами США, где бы они ни находились. По мнению экспертов, это еще больше изолирует Россию от глобальной экономики.

Эта акция базируется на принятом более чем 600 транснациональных компаний решении о выходе с рынка РФ. Выход частного сектора включает производителей, энергетические компании, крупных розничных торговцев, финансовые учреждения и других поставщиков услуг, таких как юридические и консалтинговые фирмы.

США также вводит санкции в отношении критических российских государственных предприятий. Это запретит любому лицу США совершать сделки с этими организациями и заморозит любые их активы, подпадающие под юрисдикцию США, тем самым препятствуя возможности Кремля использовать эти организации, чтобы финансировать свою войну в Украине. Министерство финансов сообщит об этих организациях завтра.

Также США вводит новый пакет санкций против российских элит и членов их семей, включая санкции в отношении: взрослых детей президента Путина, супруги и дочери министра иностранных дел Лаврова, а также членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева. и премьер-министра Михаила Мишустина.

Кроме того, министерство финансов США теперь запрещает России выплачивать долги за счет средств, подпадающих под юрисдикцию США. Сейчас санкции не препятствуют выплате российского суверенного долга, если Россия использует средства за пределами американской юрисдикции.

"Россия является глобальным финансовым изгоем, и теперь ей придется выбирать между использованием имеющихся средств для выплаты долга или дефолтом", – сообщают в Белом доме.

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