Заморозить и конфисковать: В ЕС обсуждают, как российские олигархи будут выплачивать репарации Украине

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, близкие к обсуждению.

Отмечается, что идея находится на ранней стадии, и решение еще не принято.

Любое решение о том, как обращаться с активами, в конечном счете должны приниматься государствами-членами ЕС. "На данный момент активы только заморожены", - прокомментировал ситуацию спикер президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен Эрик Мамер.

После вторжения России в Украину в прошлом месяце ЕС ввел санкции против десятков российских олигархов, включая некоторых из богатейших миллиардеров страны. После принятия санкций несколько стран-членов заморозили их активы, такие как суперяхты, частные самолеты и имущество. Только Италия заморозила активы на сумму около 780 миллионов евро.

Нынешний режим санкций позволяет замораживать активы и ЕС объявил в четверг, что создает рабочую группу "Заморозить и конфисковать" для обмена информацией между государствами-членами с целью лучшего выполнения мер. Оперативная группа "стремится пойти на шаг дальше: она будет координировать действия государств-членов по аресту и, если это требует национального законодательства, конфискации активов перечисленных российских и белорусских олигархов".

В дополнение к европейской целевой группе, ЕС также будет работать со странами Большой семерки, включая США и Австралию, над РЕПО – рабочей группой "российские элиты, доверенные лица и олигархи" – для координации усилий по выявлению активов. тех физических и юридических лиц, которые попали под санкции в связи с вторжением России в Украину, и принимают "законные меры для поиска, ограничения, замораживания, ареста и, в случае необходимости, конфискации или конфискации" их активов, говорится в пресс- релизе.

Напомним, в Британии обсуждают передачу поместий российских олигархов украинским беженцам .

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