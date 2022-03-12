Замороженные Западом $300 млрд Центробанка РФ зарезервировали для восстановления Украины, - советник президента Устенко

Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала Рада.

"Президент дал задание разработать план по восстановлению экономики Украины сразу после того, как будет мир. И там есть такие положительные сдвиги, которые заключаются в том, что средства, которые были заморожены от Центрального банка РФ, – это более $300 млрд. Они уже зарезервированы для Украины", – сообщил Устенко.

Среди прочего к этим средствам будет прилагаться выручка от продажи арестованных зарубежных активов РФ и подсанкционных физических лиц.

По словам Устенко, этих средств вполне хватит для того, чтобы в очень быстрые, короткие темпы восстановить экономику и выйти на нормальную, мирную жизнь.



"Мы уже должны рассчитывать на $300 млрд – это те средства, которые были в Центробанке РФ и которые уже заморожены, и уже формируется фонд именно для Украины, который можно будет использовать именно для восстановления страны", – советник президента Олег Устенко.



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