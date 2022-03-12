Замороженные Западом $300 млрд Центробанка РФ зарезервировали для восстановления Украины, - советник президента Устенко
Замороженные Западом международные валютные запасы Центробанка Российской Федерации уже зарезервировали для восстановления Украины
Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала Рада.
"Президент дал задание разработать план по восстановлению экономики Украины сразу после того, как будет мир. И там есть такие положительные сдвиги, которые заключаются в том, что средства, которые были заморожены от Центрального банка РФ, – это более $300 млрд. Они уже зарезервированы для Украины", – сообщил Устенко.
Среди прочего к этим средствам будет прилагаться выручка от продажи арестованных зарубежных активов РФ и подсанкционных физических лиц.
По словам Устенко, этих средств вполне хватит для того, чтобы в очень быстрые, короткие темпы восстановить экономику и выйти на нормальную, мирную жизнь.
"Мы уже должны рассчитывать на $300 млрд – это те средства, которые были в Центробанке РФ и которые уже заморожены, и уже формируется фонд именно для Украины, который можно будет использовать именно для восстановления страны", – советник президента Олег Устенко.
- Ранее сенаторы США предложили заблокировать резервы РФ в золоте.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное