Замороженные валютные активы России следует использовать для восстановления Украины, - кандидат в президенты Финляндии
Директор Банка Финляндии Олли Рен, официально ставший кандидатом в президенты Финляндии от партии "Центр", считает, что замороженные активы РФ следует передать на восстановление Украины
Об этом сообщает Yle.
Директор Банка Финляндии Олли Рен официально стал кандидатом в президенты Финляндии от партии "Центр".
По его словам, в должности президента он сможет использовать свой опыт, ценности и методы работы. Рен отметил, что среди его соперников в президентской гонке будут опытные кандидаты, что хорошо для избирателей.
В своей речи он напомнил, что внешняя политика входит в компетенцию президента. Рен затронул и тему войны в Украине.
"Замороженные валютные активы России следует использовать для восстановления Украины", – заявил Олли Рен.
Первый тур президентских выборов пройдет в январе 2024 года.
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В конце августа Финляндия отправила в Украину оборудование для очистных сооружений и водоснабжения, а также машины для скорой и пожарных.
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