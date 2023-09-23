Замороженные валютные активы России следует использовать для восстановления Украины, - кандидат в президенты Финляндии

Об этом сообщает Yle.

Директор Банка Финляндии Олли Рен официально стал кандидатом в президенты Финляндии от партии "Центр".

По его словам, в должности президента он сможет использовать свой опыт, ценности и методы работы. Рен отметил, что среди его соперников в президентской гонке будут опытные кандидаты, что хорошо для избирателей.

В своей речи он напомнил, что внешняя политика входит в компетенцию президента. Рен затронул и тему войны в Украине.

"Замороженные валютные активы России следует использовать для восстановления Украины", – заявил Олли Рен.

Первый тур президентских выборов пройдет в январе 2024 года.