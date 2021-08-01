"Замолчи и покорись". Как чиновники Лукашенко давят на бегунью Тимановскую

Они пытаются влиять на ее профессиональную, общественную и политическую позицию, побуждая вернуться на родину и перестать выступать с критикой в адрес НОК страны. Подробности приводит Еспресо.TV .



С Тимановской разговаривали главный тренер сборной Беларуси Юрий Моисевич и начальник национальной команды по легкой атлетике Артур Шумак.



Вот цитаты из приведенной записи:



"Если ты хочешь выступать дальше за Республику Беларусь, то послушай. Приезжай и просто поезжай домой, к родителям, и просто отпусти эту ситуацию".



"Ты на всю страну обвиняешь людей, не разобравшись, в чем и как. И твоя глупость могла бы повлиять на то, что люди потеряли бы работу. У людей есть семьи. Своей глупостью ты могла сломать судьбы людей".



"Для того чтобы это успокоить, надо просто уйти из эфира и замолчать".



"Мне надо отчитываться. Там получается 350 долларов, надо тебе их сдать, потому что это подотчетные деньги. Это суточные, которые ты недобудешь".



"Надо вот это сделать, понимаешь? Правильно сделать. Мы спокойно подаем в оргкомитет, что у тебя травма, решаем этот вопрос, и ты спокойно едешь. И я тебе обещаю, что ты останешься в легкой атлетике".



"Но ты поверь, я не свою ж**у спасаю и не ж**у кого-то... Если нам предложено так, - мы должны покориться и поступить именно так, понимаешь? Покориться и поступить именно так".

