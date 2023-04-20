Замок XV века и апартаменты напротив Эйфелевой башни: во Франции нашли имущество Коломойского, - "Схемы"
Журналисты нашли у украинского олигарха Игоря Коломойского замок XV века во Франции и апартаменты напротив Эйфелевой башни
Об этом сообщает Радио Свобода.
"На французские компании, конечным бенефициарным владельцем которых является сестра Игоря Коломойского Лариса Черток, зарегистрированы 2 квартиры, 4 апартаментов, 2 подвальных помещения и 2 паркоместа напротив Эйфелевой башни в Париже. Также Черток владеет замком, возведенным в XV веке, вблизи французского берега Женевского озера и хозяйственными постройками и земельными наделами рядом с ним", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на французскую компанию Beethoven VI, которой через фирму из Монако Beethoven Holding владеет сестра Коломойского, записаны два паркоместа по адресу 14 Sq. Alboni в Париже и апартаменты на шестом этаже дома на 1 Rue Beethoven.
По этому же адресу (1 Rue Beethoven) другая французская компания – Beethoven III – владеет квартирой на третьем этаже, а также четырьмя апартаментами и двумя подвалами.
Основателем компании является та же монакская фирма сестры Коломойского Beethoven Holding.
Недвижимость расположена рядом с историческими садами Трокадеро, напротив – через реку Сена – возвышается Эйфлева башня. Парижскую недвижимость семья Коломойского приобрела в 2018 году.
Замок построен в XV веке. На стенах замка остались следы от снарядов женевских солдат, захвативших Буффавент в 1590 году, а внутри должен сохраниться герб основателей – семьи Ланженов.
Журналисты направили вопрос Коломойскому о происхождении средств у его сестры для покупки недвижимости во Франции, однако ответа не получили.
Журналисты "Следствие Инфо" ранее сообщали, что на Черток оформлена недвижимость семьи Коломойского во Франции и Швейцарии.
- Политаналитик Волох оценил состояние Коломойского, и сообщил, что оно существенно отличается от официального.
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