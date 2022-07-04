Замминистра обороны Анна Маляр опровергла российские фейки о мобилизации женщин

Об этом Анна Маляр сообщила на своей facebook-странице.

Заместитель министра обороны прокомментировала эти фейковые новости и призвала не спекулировать на этой теме во время войны.

"В российском медиапространстве в который раз запустили фейк о мобилизации женщин в Украине. Этот фейк подхватили у нас. Да, это тема, которая даст много просмотров, но не надо на этом спекулировать во время войны", - написала Анна Маляр.

В частности, она отметила, что ни с начала полномасштабного вторжения, ни с 2014 года, ни одну женщину не мобилизовали и по состоянию на данный момент в ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин. Также Анна Маляр добавила, что никаких связанных с мобилизацией ограничений для пересечения границы в отношении женщин нет.

Напомним, что по состоянию на 10 июня в рядах ВСУ служат 37 тыс. женщин, из них 1 тыс. – командиры.

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