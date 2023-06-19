Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Должностное лицо организовало схему присвоения бюджетных денег на закупку нового трансформатора для местной ТЭЦ, которая была повреждена в результате российских обстрелов весной 2022 года", - пишет пресс-служба.

В июле за оборудование заплатили вдвое больше, чем оно стоит на рынке. Из-за этого государство понесло убытки на сумму более 30 млн грн. Эта сумма подтверждена судебно-товароведческой и судебно-экономической экспертизами, сделанными Киевским научно-исследовательским институтом.

Геращенко договорился с руководителями поставщика оборудования о схеме преступления.

Фигурант получил подозрение в злоупотреблении властью. Его арестовали с возможностью внести залог в 32 млн грн. Расследование продолжается и может привести к 6 годам заключения.

Заммэра Чернигова грозит до 6 лет тюрьмы.

Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако заявил, что утром 19 июня в городском совете силовики провели обыски. В частности, в кабинете заместителя городского головы Виктора Геращенко перевернули все документы, а самого его забрали в Киев для избрания меры пресечения.