Заммэра Чернигова объявили подозрение в хищении средств на закупке трансформатора для ТЭЦ
СБУ сообщила о подозрении заместителю Черниговского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Виктору Геращенко в злоупотреблении властью
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"Должностное лицо организовало схему присвоения бюджетных денег на закупку нового трансформатора для местной ТЭЦ, которая была повреждена в результате российских обстрелов весной 2022 года", - пишет пресс-служба.
В июле за оборудование заплатили вдвое больше, чем оно стоит на рынке. Из-за этого государство понесло убытки на сумму более 30 млн грн. Эта сумма подтверждена судебно-товароведческой и судебно-экономической экспертизами, сделанными Киевским научно-исследовательским институтом.
Геращенко договорился с руководителями поставщика оборудования о схеме преступления.
Фигурант получил подозрение в злоупотреблении властью. Его арестовали с возможностью внести залог в 32 млн грн. Расследование продолжается и может привести к 6 годам заключения.
Заммэра Чернигова грозит до 6 лет тюрьмы.
Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако заявил, что утром 19 июня в городском совете силовики провели обыски. В частности, в кабинете заместителя городского головы Виктора Геращенко перевернули все документы, а самого его забрали в Киев для избрания меры пресечения.
- 19 июня 2022 года сотрудники Государственной пограничной службы Украины не разрешили черниговскому городскому голове Владиславу Атрошенко выезд из Украины в Польшу через автомобильный пункт пропуска "Краковец".
- 7 декабря мэра Чернигова Владислава Атрошенко отстранили от должности на год за указание своему водителю вывезти за границу автомобиль жены. Атрошенко опубликовал обращение, в котором назвал такое решение принятым под давлением из Офиса президента и пообещал подать апелляцию.
- 1 февраля Владиславу Атрошенко запретили занимать соответствующую должность мэра Чернигова сроком на один год.
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