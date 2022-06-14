Эксперт выразил такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Замирение Украины с Россией невозможно, ведь для всего блока НАТО, для Запада это означает поражение. Даже не поражение Украины, а то, что Запад согласился на условия Российской Федерации - сломался под давлением. Коллективный Запад этого пытается избежать. Даже президент США Джо Байден об этом говорил – нельзя, чтобы Россия победила", – отметил Воля.

Политолог добавил, что страны Запада не будут принуждать Украину к миру с Российской Федерацией.

"Пока Италия не продемонстрировала шаги, которые бы свидетельствовали, что это государство требует немедленного прекращения войны и переговоров. Какие-то заявления, какая-то информация есть. Но думаю, нас никто к миру не будет принуждать. Ведь это будет означать поражение Запада. Никто больше не будет считаться с западным реноме, с Западом - как с центром силы, бастионом демократии. Мировой порядок Россией разрушен. У Запада нет других вариантов, кроме поддержки Украины", - отметил Владимир Воля.

Журналист Виталий Портников считает, что война России против Украины будет долгой, ведь с президентом страны-агрессорки Владимиром Путиным можно будет договориться только на российско-польской границе .

14 июня стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Кремль не изъявляет желания к переговорам, но США продолжат поддерживать сильные позиции Украины , чтобы она была готова к переговорному процессу.

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