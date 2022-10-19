Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Оккупанты снова врут. Они заявляют, что Украина готовит разрушение Каховской ГЭС и утверждают, что будут затоплены значительные территории. Сейчас они оправдывают эвакуацию из Херсона тем, что будут разрушены многоквартирные дома. Это очень пугает. Поскольку если оккупанты пойдут на разрушение плотины Каховской , это будет большой катастрофой", - объяснил Хлань.

Депутат Херсонского облсовета добавил, что ВСУ успешно уничтожают склады с боеприпасами оккупантов.

"Заминировать и взорвать дамбу Каховской ГЭС очень сложно. Наши Вооруженные силы Украины держат под огненным контролем все позиции россиян. Возможно оккупанты не будут иметь даже достаточного количества взрывчатки, чтобы заминировать дамбу Каховской ГЭС. К тому же сегодня только за ночь наши военные отработали по 6 складам с боеприпасами россиян", - добавил он.

18 октября коллаборанты и российские оккупанты объявили о переселении мирного населения оккупированной Херсонщины на левый берег Днепра из четырех регионов.

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