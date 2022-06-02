Заминированная Десна. Водолазы обезвредили в реке авиабомбу и несколько снарядов
Группа водолазов-саперов Государственной специальной службы транспорта МО Украины обследуют реку Десна и прибрежную территорию на наличие взрывоопасных предметов
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
"Уже проверили около трех гектаров площади дна реки и берега. Обнаружена авиационная бомба ФАБ-500 и несколько артиллерийских снарядов 152 мм, которые были уничтожены на месте", - рассказал командир группы Егор Ошкало.
Водолазы трудятся в сложных условиях. Большая скорость течения, слабая видимость, засоренность корягами, деревьями, илистое дно с проседанием затрудняют поиски. Но саперы настойчиво, с энтузиазмом, выполняют задания и постепенно возвращают жителей освобожденных территорий к безопасным условиям жизни.
- Отметим, МВД запустило приложение, где можно сообщать о найденной взрывчатке.
- А Норвегия вызвалась помочь разминировать территории Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное