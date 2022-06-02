Заминированная Десна. Водолазы обезвредили в реке авиабомбу и несколько снарядов

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Уже проверили около трех гектаров площади дна реки и берега. Обнаружена авиационная бомба ФАБ-500 и несколько артиллерийских снарядов 152 мм, которые были уничтожены на месте", - рассказал командир группы Егор Ошкало.

Водолазы трудятся в сложных условиях. Большая скорость течения, слабая видимость, засоренность корягами, деревьями, илистое дно с проседанием затрудняют поиски. Но саперы настойчиво, с энтузиазмом, выполняют задания и постепенно возвращают жителей освобожденных территорий к безопасным условиям жизни.

Отметим, МВД запустило приложение, где можно сообщать о найденной взрывчатке.

А Норвегия вызвалась помочь разминировать территории Украины.

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