"Заминирование" емкостей на химзаводе в Лисичанске и полный отказ от гривни в Херсонской области: новые фейки от РФ
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков и манипуляций, которые враг продуцировал по состоянию на утро 24 мая
Об этом передает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
По состоянию на утро 24 мая оккупанты распространяли такую дезинформацию, манипуляции и фейки:
Фейк . В Минобороны РФ заявили: "в Лисичанске Луганской области в здании и ангарах завода редких газов подразделения ВСУ разместили ствольную артиллерию и РСЗО, заминировали емкости с химическими веществами, а в подземных сооружениях насильственно удерживают работников завода и местных жителей".
Манипуляция. Также российские СМИ со ссылкой на коллаборантов Херсона сообщили, что "Херсонская область полностью откажется от гривни уже до конца года, а в настоящее время в Херсонской области обращаются в рубль и украинская гривна".
Дезинформация. В СМИ РФ появилась информация, что "поляки продолжают негативно выражать свое отношение к хамству и безделью украинских беженцев. В частности, на одном из русофобских митингов они грубо отправляли украинских беженцев домой, а мужчинам прямо советовали вспомнить об армии".
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